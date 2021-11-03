هل يعالج عسل النحل مرض الإكزيما؟.. أطباء يوضحون

العسل ليس فقط لإضافة الحلاوة إلى الأطعمة، فأصبح يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه منقذ للجلد، وقيل إنه يساعد الأشخاص الذين يعانون من مرض الإكزيما، وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع «everyday health» الطبي.

يقول أطباء الأمراض الجلدية إن العسل مرطب وقد يساعد في علاج الإكزيما بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، ولكن لا توجد أدلة علمية كافية حتى الآن للتوصية بها كطريقة لتحسين حالة الجلد.

وأشار الأطباء، إلى أنه لا يوجد علاج رسمي وفعّال للإكزيما، وهي حالة الجلد التي تجعل الجلد أحمر ومثيرًا للحكة، فهناك الكثير من العلاجات، بما في ذلك المرطبات والأدوية الموصوفة ومجموعة من الخيارات البديلة، مثل العسل.

كما يبدو العسل شائعًا بشكل خاص في عالم العناية بالبشرة في الوقت الحالي، لكن استخدامه في مستحضرات التجميل يعود إلى العصور القديمة، وفقًا لمراجعة نُشرت في عام 2017 في Current Drug Metabolism.

علاج الأكزيما

تقول ناتاليين، طبيبة الأمراض الجلدية، إن العسل يمكن أن يساعد في علاج الأكزيما، بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، والمضادة للالتهابات.

ويمكن أن تمنع هذه العناصر حدوث مشاكل الجلد، أو تقلل التورم أو الاحمرار عند ظهورها، في حين أن العسل العادي معروف بخصائصه المضادة للميكروبات.

ويعتبر عسل «مانوكا» هو المرشح الأول للعسل للنشاط المضاد للميكروبات الناجمة عن مرض الإكزيما، فوفقًا للمعهد القومي للسرطان، فإن خصائص عسل مانوكا المضادة للبكتيريا تأتي من تركيز المكون النشط، المسمى ميثيل جليوكسال، لأنه يبدو أنه يطلق بيروكسيد الهيدروجين.

مخاطر يجب أن تكون على دراية بها

يلاحظ الأطباء، أنه من الممكن أن يكون لديك رد فعل تحسسي تجاه العسل، خاصة إذا كنت تعاني من حساسية تجاه النحل أو حبوب اللقاح، كما هو الحال مع معظم منتجات العناية بالبشرة الجديدة، فمن الجيد إجراء اختبار رقعة قبل استخدام المنتج بالكامل.