رئيس جامعة الإسكندرية يعقد جلسة نقاشية حول ربط مخرجات البحث العلمى وتطويره

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم اجتماعًا بحضور الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد يونس مدير مركز النشر العلمي الدولي لجامعة الإسكندرية، وعدد من أعضاء القطاع الطبى المتميزين فى المجال الطبي، والأعلى في تصنيف h-index، لمناقشة سبل ربط المخرجات البحثية مع التطبيق العملي، وأسلوب تطوير البحث العلمي والتحديات التي تواجه الباحثين والناشرين.

وأكد «قنصوه» خلال اللقاء أن الجامعة لا تدخر وسعا لتقديم كل الدعم للباحثين، مؤكداً أن مخرجات البحث العلمي فى المجال الطبي تُعد ركيزة أساسية لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن، حيث تناول اللقاء موضوعات الرعاية الصحية الأولية والتنمية، والجوانب التشغيلية للرعاية الصحية الأولية، ومستقبل الصناعة، والاستراتيجيات الوطنية والدعم الدولي، الذى يتم من خلاله التركيز على الاعتماد على التطور التكنولوجي باعتباره الطريق الأكثر مصداقية لتحقيق تحسينات واسعة النطاق.



وأضاف، أن جامعة الإسكندرية تتطلع إلى دعم الأوراق البحثية الجديدة فى مجالات الرعاية الطبية، ومختلف المجالات، مطالباً الباحثين بتقديم مقترحات لمنتجات صناعية مبنية على مخرجات بحثية، لتأسيس شركات قابضة، مملوكة للجامعة، ويكون الباحثون شريكا أساسيا فيها.

كما أكد أن الجامعة تسعى لتسهيل عمل الباحثين، على كافة المستويات وخاصة المستوى الإدارى والذى يتم بالتنسيق بين مركز النشر العلمي الدولي لجامعة الإسكندرية، ووحدة إدارة المشروعات، مؤكداً أن الجامعة استطاعت خلال الفترة الماضية توقيع عدة اتفاقيات من شأنها ادخال تكنولوجيا المجال الطبي للتسهيل على الباحثين.

وكان قد افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية صباح اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولى الذى تنظمه كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، تحت عنوان "الإدارة المستدامة لمزارع الإنتاج الحيوانى الذكية"، وتستمر فعالياته على مدار يومين، يناقش خلالها نخبة من العلماء والمتخصصين سبل الوصول لرؤية مشتركة وحلول لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية فى مصر.