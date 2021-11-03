الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع مفاجئ فى أسعار النفط خلال تعاملات الأسبوع

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط بنسبة 1.3%، لتتوقف بذلك سلسلة من المكاسب استمرت سبع أسابيع متتالية، وفقًا لتقارير دولية.

ففي بداية الأسبوع، ارتفعت أسعار النفط، لتنتهي جلسة الثلاثاء عند 86.4 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014، وكانت الأسعار مدعومة بأزمة الطاقة التي لا تزال مستمرة، حيث أشارت أوبك + إلى أنها لن تعزز الإنتاج لمواجهة الارتفاع في أسعار الطاقة، بينما انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ «-2.11% و -0.31% يومي الأربعاء والخميس» خلال منتصف الأسبوع بعد صدور تقارير تشير لارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بشكل كبير. 

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من الزيادة المتوقعة البالغة 1.9 مليون برميل.

استقرار أسعار النفط

وتمكنت أسعار النفط من عكس بعض الخسائر في جلسة الجمعة لتستقر عند 84.38 دولار للبرميل، بينما جاءت الزيادة الطفيفة في أسعار النفط وسط استمرار التوقعات بأن منظمة أوبك + لن تزيد الإنتاج المستقبلي.

مستوياتة تعز امريكية الثلاثاء الخميس ارتفاع ماضي الجمعة بعد برميل ازمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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