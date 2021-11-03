ارتفاع فى سعر الدولار عالميًا وتراجع الذهب

كشفت تقارير دولية عن إنهاء مؤشر الدولار تداولات الأسبوع على ارتفاع «+0.51%»، وسط العديد من الأحداث المؤثرة في السوق، والتي تسببت في اضطراب الأسواق بشكل كبير.

وتسبب كل من ميل بنك كندا إلى تشديد السياسة النقدية، وتصريحات لاجارد عقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي إلى تراجع الدولار، ولكنه حقق مكاسب بعد ذلك على خلفية حالة عدم اليقين المحيطة بمسار رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، وعلى خلفية ارتفاع معدل التضخم.

وانخفض اليورو بنسبة «-0.73%» في الغالب بسبب مكاسب الدولار، ليقلص بذلك جميع مكاسبه التي حققها بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

أسعار الذهب

بينما هبطت أسعار الذهب بنسبة 0.52%، لتنهي تداولات الأسبوع عند 1783.4 دولار للأونصة بسبب صعود الدولار، كما ارتفعت الأسعار بشكل تصاعدي في مطلع هذا الأسبوع على خلفية حالة عدم اليقين المحيطة بالنظرة المستقبلية لمعدل النمو، وبسبب ترقب الأسواق لنتائج اجتماعات السياسة النقدية التي انعقدت الأسبوع الماضي.