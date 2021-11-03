الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تذبذب في تحركات الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

الأسواق العالمية
الأسواق العالمية

كشفت تقارير دولية، عن أن الأسبوع الماضي كان مثيرًا للاهتمام ومتقلبًا على مستوى الأسواق، حيث ارتفعت الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بفضل تقارير أرباح الشركات والتي جاءت غالبيتها إيجابية، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن توقعات النمو وارتفاع التضخم وهو ما أدى إلى تزايد التكهنات حول زيادات أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع وفقا  بحسب النشرة الدورية المختصرة للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية، وفقا للأسعار والمؤشرات المعلنة، التي يصدرها البنك المركزي المصري. 

وأظهر بنك كندا ميلًا نحو تشديد السياسة النقدية في قراره، حيث أنهى برنامج شراء السندات وأشار إلى رفع سعر الفائدة في وقت أبكر من المتوقع. 

من ناحية أخرى، استمر تثبيت البنك المركزي الأوروبي لمعدلات الفائدة كما كان متوقعًا، كما اختلفت لاجارد مع توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة. 

الاحتياطي الفيدرالي

من حيث البيانات، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بشكل حاد بينما ارتفع مقياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل لقياس التضخم لبنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا، ما زاد من توقعات المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع، ما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، وتتسلط الآن الأضواء على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل.

سندات الخزانة الأمريكية

وكان أداء سندات الخزانة الأمريكية مختلطًا، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، إلى جانب المخاوف بشأن توقعات النمو على المدى الطويل، وخسرت سندات الخزانة مع ارتفاع التضخم وتزايد التوقعات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب.

تجدر الإشارة إلى أن عائدات السندات قصيرة الأجل قد ارتفعت في معظم أنحاء العالم خلال الأسبوع، بعد أن أشارت بعض البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية. 

وفي الوقت ذاته، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مستوى الآجال الطويلة مدفوعة بضعف البيانات والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي خلال دورة تشديد السياسة النقدية، كما أدى ارتفاع توقعات التضخم على المدى القصير إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بينما انخفضت توقعات التضخم على المدى الطويل لهذا الأسبوع على الرغم من ارتفاعها في بدايته.

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وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

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