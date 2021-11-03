معجزة مصرية.. معبد خنوم بإسنا يستعيد بريقه الفرعونى بعد آلاف السنين من الإهمال

أنهت البعثة المصرية إعادة ترميم وتطوير وإظهار ألوان معبد خنوم بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، ليخرج إلى النور، فى ثوبه الجديد الزاهى، ليكون نقطة مهمة للسياحة الوافدة إلى الأقصر وأسوان.

من جهته، أكد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الترميم التى تتم بالمعبد تهدف لإظهار الرسومات التى يتفرد بها، موضحًا أن الأعمال تتضمن القيام بترميم وتنظيف الحوائط، بجانب تثبيت الألوان، وإزالة آثار دخان الحرائق، من المقصورات والجدران، بجانب تركيب بعض البلوكات الحجرية التى تساقطت مع مرور الزمن، وإزالة الأملاح من جدران وسقف المعبد وإظهار الألوان الأصلية للنقوش، خاصة النقوش الفلكية التى تزين السقف.

تواصلت «الدستور» مع عدد من المرممين المصريين الذين شاركوا فى أعمال ترميم المعبد إلى النور مرة أخرى.

جانب من الأعمال

أحمد الإمام:عالجنا آثار تفجير القنابل اليدوية داخله فى عهد «محمد على»

قال المهندس أحمد الإمام، مسئول بعثة الترميم بجامعة توبنجين الألمانية وإخصائى ترميم آثار بوزارة السياحة والآثار وقائد فريق عمل الترميم بمعبد إسنا، إنه يعمل فى مجال البعثات الأجنبية منذ عام ٢٠١٥، وكُلف فى عام ٢٠١٨ من قبل وزارة الآثار المصرية وجامعة توبنجين باختيار عينة من معبد إسنا لعمل اختبارات عليها والتأكد من إمكانية ترميمه من عدمها.

وأضاف أنه بالفعل نفذ مهمته بفحص عينة من سقف المعبد، وتأكد من خلال نتائجها أنها تصلح لعمليات الترميم بالكامل، موضحًا أن أصعب اللحظات التى واجهته تمثلت فى لحظة إعلانه أن المعبد يمكن ترميمه عن طريق إزالة السناج التى تكونت داخل النقوش، وهى عملية دقيقة ومعقدة وقد تتسبب فى تشويهه وتغيير ملامح النقوش، لأن السناج كانت متغلغلة داخل نقوش المعبد إلى أعماق كبيرة.

وأوضح أنه تولى بعد ذلك منصب قائد فريق عمل الترميم بالمعبد، وهو ما جعله يشعر بالفخر، والمسئولية الكبيرة، لأنه تولى قيادة فريق كامل لتأدية مهمة وطنية كبيرة رغم صغر سنه.

وأكد «إمام» أن أعضاء فريق العمل تربطهم جميعًا علاقة قوية قائمة على حب ما يفعلونه والفخر بما قدموه ولا يزالون يقدمونه لبلادهم، موضحًا أنهم استطاعوا بروح الفريق وبذل الجهود التغلب على عدد من الصعوبات التى واجهتهم، والتى كان على رأسها ترميم أجزاء مفقودة بسبب تفجير بعض القنابل اليدوية منذ عهد محمد على أثناء الحروب. وتابع: «تمكنا من ترميم بعض الشروخ التى أصابت جدرانه وسقفه بعد أن عالجناها ببعض المواد، إضافة إلى علاج التلف الذى أصاب المعبد نتيجة الاستخدام البشرى، حيث كان يُستخدم فى فترة زمنية بعيدة كسكن، فى فترة الفتنة الطائفية قديمًا التى تعرض لها الأقباط، إضافة إلى إزالة العديد من التكلسات والأملاح التى تركت آثارها على المعبد، ولكن تم محوها».

أمير الحفنى: الترميم سيجذب الزوار ووصلنا لنتائج مبهرة

أكد أمير الحفنى، إخصّائى ترميم، أحد أعضاء فريق ترميم المعبد، أن المشروع سيساعد على تنشيط السياحة، مؤكدًا أن ترميم معبد خنوم وإظهار ألوانه الحقيقية، من أبرز الإنجازات التى صنعها المرممون المصريون.

وأوضح «الحفنى»: «نظفنا المعبد من كل ما يحجب جمال ألوانه، إذ كانت الجدران والسلالم مليئة بالأتربة، كما تعرض المعبد لأكثر من حريق خلال عصر محمد على»، لافتًا إلى أن هناك بعض الناس الذين شككوا فى قدرة المرممين المصريين على إنجاز المشروع، لكننا تمكنا من تحقيق النجاح والوصول إلى نتائج مبهرة، بالتعاون مع أكاديميين متخصصين.

وأشار إلى أن المشروع سيساعد على زيادة عدد السياح، وتابع: «بدأنا العمل فى ٢٠١٨، واسخدمنا مواد معينة لتنظيف السقف والأعمدة بكفاءة عالية وبدقة كبيرة».

هانى فراج:يختلف عن باقى المعابد بتمايز أعمدته الـ٢٤ وتزيينه بالتيجان

أشار هانى فراج، إخصائى الترميم، إلى أن تاريخ معبد إسنا يعود إلى عهد الملك بطليموس فيلوماتور، الذى أقام المعبد الحالى على أنقاض معبد الملك تحتمس الثالث، واستمر البناء فيه لمدة ٤٠٠ عام حتى أواخر العصر الرومانى، وكرس المعبد لعبادة الثالوث «خنوم» و«نيت» و«منحيت».

وأوضح «فراج» أن المعبد يتكون من قاعة يحمل سقفها ٢٤ عمودًا أسطوانًيا، وتعتبر من أجمل القاعات بمصر، وذلك بسبب أشكال تيجان الأعمدة، لأن كل تاج عمود يختلف عن الـ٢٤ عمودًا الأخرى، مضيفًا: «لا يوجد تاج يشبه الثانى، وهذا عكس باقى قاعات المعابد الأخرى التى تكون تيجان الأعمدة فيها متشابهة».

وأشار إلى أنه، وبسبب عوامل الزمن والعوامل البشرية، تعرض المعبد لمجموعة من مظاهر التلف، أهمها وأصعبها السناج الذى طمس الألوان، بالإضافة إلى الأتربة وفضلات الطيور والأملاح الناتجة من المياه الجوفية والأمطار ودماء الوطاويط وغيرها.

وتابع: «كل مظاهر التلف صعبة جدًا فى التعامل معها أثناء الترميم، الذى بدأ منذ عام ٢٠١٨، من خلال البعثة المشتركة المصرية الألمانية، وتمثل الجانب المصرى فى مركز تسجيل الآثار، برئاسة الدكتور هشام الليثى، وإخصائيى ترميم الآثار والفنيين فى معبد إسنا التابعين لوزارة السياحة والآثار، أما الجانب الألمانى فتمثل فى جامعة توبنجين الألمانية».

وذكر أن أعمال الترميم تبدأ بالتوثيق والتسجيل للمعبد، ثم يأتى الجانب العملى الذى يبدأ بمجموعة من الأدوات، منها الفُرش بمختلف أنواعها، والمشارط وفرر القطن ومناديل المياه الخالية من الأملاح، وكذلك بعض المواد الكيميائية، لافتًا إلى أن التنظيف الميكانيكى يكون بالفرش لإزالة الأتربة والاتساخات، فيما تستخدم المشارط لإزالة التكلسات الطينية وفضلات الطيور.

واستطرد: «يأتى بعد ذلك التنظيف الكيميائى باستخدام بعض المواد آمنة الاستخدام على الآثار، وذلك بنسب معينة حسب حالة الأثر وطبقة السناج والاتساخات الموجودة عليه، وهذه المواد متعارف عليها عالميًا فى استخدامها فى ترميم الآثار، وفى آخر مرحلة من الترميم بعد ظهور الألوان، تتم تقوية الألوان بالمواد المقوية للحفاظ عليها من أى عوامل قد تؤدى إلى تلفها مرة أخرى».

عبدالرحيم يوسف:أهلى فخورون بعملى بعد إشادة الرئيس والصدى العالمى للمشروع

أوضح المهندس عبدالرحيم يوسف، إخصائى ترميم، عضو بفريق العمل بمشروع ترميم معبد إسنا، أن الفريق بدأ العمل فى المشروع عام ٢٠١٨، بمشاركة من جانب جامعة توبنجين الألمانية ومركز تسجيل الآثار بالوزارة، مشيرًا إلى أن أهله أصبحوا فخورين به بعد إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمشروع. وأضاف «يوسف»: «جميع أعمال الترميم تمت بأيادٍ مصرية، وأيضًا عملية التخطيط، لافتًا إلى أن دور الفريق الأجنبى كان توثيق ما فعله المرممون المصريون من إنجازات.

وتابع: «قبل البدء فى تنفيذ المشروع وُضعت خطة واضحة على أعلى مستوى لترميم المعبد بالكامل دون حدوث أى خسائر، وتضمنت عدة خطوات، منها توثيق مظاهر التلف وتحديد المشكلات وعمل الاختبارات الأولية للمواد التى ستستخدم فى الترميم، إضافة إلى تشكيل أقسام لفريق العمل وتحديد دور كل قسم فيها حسب تخصصه، وكان الهدف الرئيسى تنظيف (السناج والاتساخات) من على السقف والأعمدة داخل المعبد».

أما عن اختياره ضمن الفريق المشارك قال: «أنا سعيد بذلك. جرى تشكيل فريق عمل من داخل الإدارة وفقًا للكفاءات»، لافتًا إلى أنه شارك قبل ذلك فى «حفائر طريق الكباش عام ٢٠٠٩، وعمل مع مركز البحوث الأمريكى بالأقصر، إضافة إلى مشاركته فى العديد من البعثات التى تعمل فى الآثار، وهو أيضًا حاصل على ماجستير فى الصيانة الوقائية للآثار».

وأوضح: «حينما نبدأ أعمال الترميم ونزيل الاتساخات من على سطح المعبد ونقوشه، تظهر نقوش أخرى كانت مخفية تمامًا، وهو ما يسعد المُرمم الذى يقوم بهذا العمل، إذ يشعر كأنه اكتشف أثرًا جديدًا».

وأشار إلى أن أعمال الترميم بالمعبد- على الرغم من أنها لم تنته بعد- أثرت بشكل كبير على السياحة، موضحًا أن أعداد السائحين ارتفعت بشكل كبير وبصورة غير متوقعة هذا الموسم، بعد أشهر من المعاناة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أن هناك سياحًا يأتون خصيصًا ليلتقطوا مع المرممين صورًا تذكارية، وهم يرتدون البالطو الأبيض فى أثناء عملهم، ويكونون حينها فى قمة السعادة.

ونوه بأنه سعيد بالصدى الواسع للمشروع بحديث جميع وسائل الإعلام عنه، وبإشادة سيادة الرئيس السيسى والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالإنجاز.

زينب ناصر:العالم سينبهر بجماله بعد عامين من العمل

زينب ناصر، إخصّائية ترميم، قالت إن العالم كله سينبهر بجمال معبد إسنا، بعد ترميمه وإزالة الأوساخ وفضلات الطيور، موضحة: «استخدمنا مواد كيميائية وحرصنا على صناعة طبقة عازلة».

وأضافت «زينب»: «أنا سعيدة بتسليط الضوء على عملنا، بعد أن حققنا إنجازًا كبيرًا»، مشيرة إلى أن العمل جرى على مراحل، وأن الفريق نجح فى إظهار الألوان الحقيقية للمعبد خلال عامين من العمل الشاق. وتابعت: «استخدمنا مواد طبيعية فى الترميم، لذلك ظهرت الألوان بشكل مبهر»، مشيرة إلى أن المعبد تضرر بسبب فيضان حدث قديمًا، إذ أصبحت الألوان فى الأجزاء السفلية باهتة، والآن ظهرت الألوان بشكل جميل جدًا.

ولفتت إلى أن المرممين المصريين قادرون على صناعة الأمجاد وإظهار عظمة الأجداد، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بهذا القطاع.

جانب من الأعمال

محمد هاشم: الإنجليز حولوه مخزنًا للسلاح وتعرض للحرق

كشف المهندس محمد هاشم، أحد مرممى معبد إسنا، عن أن المعبد كان يُستخدم فى فترة الاحتلال الإنجليزى كمخزن للسلاح، كما استخدم كذلك فى عصر أسرة محمد على كمخزن للقطن، لكنه تعرض للحرائق أكثر من مرة ما تسبب فى وجود طبقات السناج، التى أدت إلى طمس الألوان الأصلية للزخارف والنقوش الموجودة على جدران وسقف المعبد.

وأوضح «هاشم» أنه وباستخدام بعض أنواع الكمادات الكيميائية تمت إزالة طبقات السناج، ما أدى لظهور الألوان الرائعة مرة أخرى للنور، مضيفًا: «ما تم حتى الآن بمعبد إسنا هو مجهود ٣ مواسم من العمل المستمر».

وأشار إلى أنه بدأ العمل مع زملائه باقى فريق المرممين منذ الموسم الثالث، وقبلها كان يتابع كل خطواتهم منذ البداية وفخور بكل ما يفعلونه.

وواصل «هاشم»: «لم نصدق أن هذه الألوان موجودة برونقها، كانت لدينا روح عالية للاستمرار فى العمل وعدم التوقف عنه، وشعرنا بفخر كبير، مثل الذى يشعر به من اكتشف كنزًا جديدًا». وأضاف «هاشم»: «كنا حريصين جدًا على كل الأجزاء الملونة وسعدنا بردود الأفعال على السوشيال ميديا وتلقينا أيضًا إشادات من خبراء عالميين». ورد «هاشم» على المشككين فى قدرة المرممين المصريين قائلًا: «ممكن نعذرهم لأن النتيجة فاقت كل التوقعات، وعليهم أن يأتوا بأنفسهم إلى المعبد، ليشاهدوا ما تم على أرض الواقع»، مشيرًا إلى أن العمل بالمعبد لم ينته بعد، وأنه يتبقى من ٣ إلى ٤ مواسم حتى يظهر المعبد فى صورته النهائية، مبينًا أن ترميم المعابد يتم فى موسم الشتاء من كل عام، وبالتحديد فى شهر أكتوبر حتى مارس.