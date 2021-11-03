أمير كرارة فى معسكر مغلق بتحضيرات «هجمة مرتدة 2» رمضان 2022

يخوض الفنان أمير كرارة بطولة الجزء الثاني من مسلسل “هجمة مرتدة” والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل فريق العمل أن صناع المسلسل يعقدون جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على تفاصيل العمل وترشيح باقي الأبطال وإبرام التعاقد معهم لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى الاتفاق على الخطوط العريضة للعمل ويتكتم صناع العمل بحرص شديد على تفاصيله.

مسلسل هجمة مرتدة يعد من الأعمال المهمة التي ناقشت خلال الموسم الرمضاني الماضي إحدى العمليات من ملفات المخابرات المصرية خلال الفترة الماضية، والتي توضح سيطرة الأجهزة الاستخباراتية العالمية على بعض العناصر الضعيفة وتجنيدهم مقابل حفنة من المال.

"هجمة مرتدة" شارك في بطولته عدد كبير من النجوم بمشاركة الفنان أحمد عز، وعلى رأسهم هند صبري، والفنانة ماجدة زكي، وهشام سليم، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان صلاح عبدالله، والفنانة ندا موسى، ونضال الشافعي، ومحمد جمعة، وخالد أنور، ومن تأليف باهر دويدار.

من جهة أخرى، يعرض حاليًا للفنان أمير كرارة الموسم الرابع من برنامج "سهرانين" الذي يعرض على شاشة قناة أون ويستضيف خلاله أبرز نجوم الفن سواء بالتمثيل أو الغناء.

وحقق برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، نجاحًا كبيرًا؛ حيث وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 86 مليون متابع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2019، وهو عبارة عن سهرة يقدمها أمير كرارة، مع مجموعة مختلفة من الضيوف؛ لمناقشة موضوعات اجتماعية متنوعة والحديث عن أبرز أعمال النجوم وذكرياتهم.

ويستضيف أمير كرارة في الموسم الجديد عددًا كبيرًا من النجوم في حلقات البرنامج المختلفة، ويتنوع الضيوف هذا الموسم بين المشاهير ليس فقط في عالم الفن، بل يستضيف "كرارة" في حلقاته، عددًا من المشاهير في المجالات الأخرى.