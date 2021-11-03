أهالى قرى ومدينة برج العرب: منازل جديدة وتطوير شامل ضمن «حياة كريمة»

نقلة حضارية يعيشها أهالى قرى برج العرب بالإسكندرية، تشمل تطوير وبناء الكثير من القرى التى عانت على مدار سنوات طويلة من نقص الخدمات، حيث شهد مركز ومدينة برج العرب القديم وثلاث قرى كبرى و٤٦ نجعًا وتابعًا، إنجاز العديد من مشروعات التعمير ورفع الكفاءة، من بنية تحتية ومنشآت ومدارس وتنمية مجتمعية، من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى كانت بمثابة طوق نجاة لآلاف الأسر التى استفادت من الخدمات فى جميع المجالات.

المحافظ: من أعظم المبادرات فى تاريخ مصر وأسعدت البسطاء

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى تعد من أعظم وأقوى المبادرات فى تاريخ مصر، لافتًا إلى أن المبادرة أدخلت البهجة والسعادة على البسطاء فى القرى والنجوع، وساهمت فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم ورفع القدرات التعليمية والتثقيفية لهم.

وأوضح «الشريف»، لـ«الدستور»، أن «حياة كريمة» هى رسالة للمواطن المصرى فى كل محافظة وقرية ومركز بأنه على رأس أولويات اهتمامات الدولة المصرية، وترجمةً لذلك فإن كل مؤسسات الدولة تعمل على تذليل جميع الخدمات للمواطنين.

وأضاف: «حياة كريمة» مبادرة عملاقة تسهم فى دخول جميع المشروعات التنموية والخدمية للقرى، وفى فبراير الماضى تم إطلاق إشارة بدء تنفيذ المبادرة التى استهدفت تطوير مركز برج العرب و٣ قرى أم و٤٦ قرية تابعة بتكلفة ٣ مليارات جنيه، يستفيد منها ١٣٠ ألف مواطن من قاطنى هذه القرى، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع الجهات المعنية.

وحرصت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، على تنفيذ المبادرة بقرى برج العرب القديمة، موضحًا أن المبادرة تعد علامة فارقة فى تاريخ المحافظة، حيث سيتم توفير الاحتياجات الأساسية لكل قرية ونجع، الأمر الذى يسهم فى حدوث طفرة حضارية لسكان هذه القرى.

مساعدات لـ60 أسرة بـ«أبوصير» وقوافل طبية متكاملة للأهالى

كشف محافظ الإسكندرية، عن أن الدولة بجميع مؤسساتها حريصة على تقديم كامل الدعم للمواطنين بالقرى والنجوع، والوجود بشكل دائم ومستمر وسط الأهالى للاستماع لشكاواهم وتلبية مطالبهم، وتوفير أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أنه تم إطلاق العديد من القوافل الطبية والخدمية لخدمة الأهالى بقرى مركز برج العرب، ومنها قافلة طبية متكاملة بمدرسة «الشهيد عوض مبارك» لخدمة أهالى قرية بهيج والقرى المجاورة، نظمتها لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، ووزارة الصحة، وكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وأشار إلى أن تلك القوافل تميزت بالكشف وتوفير العلاج للحالات المحتاجة بالمجان، مع تحويل من يحتاج إلى جراحة إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى.

ولفت المحافظ إلى أنه تم تسليم مساعدات ومساهمات من المجتمع المدنى لـ٦٠ أسرة من مستحقى «سكن كريم» بقرية أبوصير، كما تم التوجيه بالاستجابة الفورية لمطلب الأهالى بتوفير ٤٠٠ كرسى و١٠٠ منضدة لمركز شباب بهيج ببرج العرب، وذلك خلال فعاليات رياضية ثقافية ترفيهية استمرت لمدة ثلاثة أيام لأهالى قرى بهيج والغربانيات وأبوصير.

ونوه بأنه تمت إقامة معرض للأسر المنتجة ومهرجان رياضى واحتفالية فنية للأطفال، مع توفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، وإقامة برامج تدريب وندوات تثقيفية عن المشروعات الصغيرة، وذلك بمشاركة مديريات الشباب والرياضة، والزراعة، والطب البيطرى، والمجلس القومى للمرأة والقوى العاملة، والتموين وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومبادرة «مشروعك» ومديرية الصحة.

محمد مسعد: 3 مليارات جنيه لتنفيذ 69 مشروعًا خدميًا بالريف

أكد الدكتور محمد مسعد، منسق «حياة كريمة»، أن إجمالى المخصصات المالية المرصودة لتطوير قرى ومركز ومدينة برج العرب يصل إلى ٣ مليارات جنيه، يستفيد منها أهالى المدينة وثلاث قرى كبرى و٤٦ تابعًا، بمساحة إجمالية نحو ١٦٥ كيلومترًا مربعًا، وعدد سكان يتجاوز ١٣٠ ألف نسمة.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن إجمالى عدد المشروعات يصل إلى ٤٨ مشروعًا خاصًا بالبنية التحتية، و٢١ مشروعًا خاصًا بالأبنية التعليمية.

وتتضمن مشروعات البنية التحتية إقامة ٤ مجمعات خدمات حكومية تضم مكتب سجل تجارى، وشهرًا عقاريًا، ومكتب بريد، ومجلسًا محليًا قرويًا، ووحدة محلية، ومكتب تموين، ومكتب شئون اجتماعية، ومركزًا تكنولوجيًا.

كذلك مشروعات تطوير شبكة الطرق، وشبكة الكهرباء والإنارة العامة ورفع كفاءتها، وتطوير شبكة المياه ورفع كفاءتها وإنشاء محطتى رفع جديدتين، إضافة إلى ١٤ مشروعًا للصرف الصحى، و٣ محطات معالجة و١١ محطة رفع، إضافة إلى تطوير مراكز الشباب، وإنشاء مبانٍ إدارية جديدة، وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات.

وأوضح «مسعد» أن السكن من أهم الملفات التى توليها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أهمية، حيث جرى حصر ورصد ٥٨٥ حالة، وجارٍ العمل على تقديم المساعدات اللازمة من خلال لجنة خاصة للتدقيق والحصر تضم ممثلين عن محافظة الإسكندرية، ومؤسسة حياة كريمة والتضامن الاجتماعى ومركز ومدينة برج العرب، فضلًا عن الاستعانة بالمشايخ والعُمد من قرى برج العرب.

وتابع أن المبادرة تتوسع فى تقديم المساعدات المالية لبدء مشروعات صغيرة تدر دخلًا على الأسر، من خلال تنسيق الجهود مع محافظة الإسكندرية، والمجلس القومى للمرأة والتضامن الاجتماعى، وهيئة محو الأمية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح منسق «حياة كريمة» أن ملف الصحة يشمل تطوير جميع الوحدات الصحية الموجودة فى قرى برج العرب وعددها ٣ وحدات، والوصول بها لأعلى المعايير، لتتناسب مع منظومة التأمين الصحى الشامل، فضلًا عن إنشاء وحدة إسعاف جديدة بقرية بهيج لزيادة نقاط الإسعاف الموجودة بمركز ومدينة برج العرب.

وأشار إلى أنه يجرى تنظيم العديد من القوافل الطبية والثقافية المتكاملة بالتنسيق مع المحافظة ومجلس رئاسة الوزراء و«التضامن الاجتماعى» والجمعيات الأهلية، فضلًا عن الأنشطة الثقافية والعروض المسرحية.

وقال «مسعد» إن نسب الإنجاز فى المشروعات جيدة جدًا، حيث يتم العمل فى جميع المشروعات بالتوازى مع بعضها فى الثلاث قرى ومركز برج العرب القديم، وهناك مشاريع سابقت المعدل الزمنى الخاص بها فى نسب إنجازها، خاصة مشروعات الشباب والرياضة، لافتًا إلى أن مشروعات الطرق تعد آخر ما سيتم تنفيذه بعد الانتهاء من إنجاز كل المشروعات بقرى حياة كريمة.

وأوضح أنه يجرى عقد اجتماعات دورية بين المحافظة ومؤسسة حياة كريمة، والمنطقة الشمالية العسكرية، مؤكدًا دور الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية فى ارتفاع نسب إنجاز المشروعات.

ولفت إلى أن الأهالى بجميع القرى سعداء جدًا بما يتم فى برج العرب، مع تقديرهم لما يقدم إليهم، مشيرًا إلى أنهم على تواصل وتشاور معهم دائمًا لإزالة أى معوقات وحل أى مشكلات.

وأكد أن المحافظ اللواء محمد الشريف، يولى اهتمامًا خاصًا بالمبادرة، حيث جرى تخصيص وحدة داخل المحافظة باسم «حياة كريمة»، تشرف عليها الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، يتم من خلالها عقد اجتماعات دورية لتذليل العقبات، ومتابعة معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات.