الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة يمنية: ميليشيا الحوثي تتعمد استهداف المدنيين جنوب مأرب

ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي

اتهمت منظمة حماية للتوجه المدني اليمنية، اليوم الأربعاء، ميليشيا الحوثي بتعمد استهداف المدنيين في جنوب محافظة مأرب، في إطار مواصلة هجماتها وتصعيدها العسكري بالمنطقة المذكورة.

 

ونوهت المنظمة في تغريدة عبر تويتر، اليوم الأربعاء، بأن الوقائع تكشف أن المدنيين جنوب مأرب لم يكونوا ضحايا للحرب فقط، ولكنهم هدفاً رئيسياً مع سبق الإصرار للقصف الحوثي على قراهم ومخيماتهم ومساكنهم، وفقا لفضائية العربية.

 

وأضافت المنظمة أن المجتمع الدولي غير جاد تجاه الوضع الإنساني في مأرب، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة عبر ممثليها في اليمن ضالعة فيما لحق بالمدنيين من الضرر جراء الاستهداف والقصف الحوثي.‎

 

ودعت المنظمة الحقوقية الفعاليات المدنية لتقييم التعاطي الأممي إزاء ما يحدث لسكان مأرب من مجتمع مضيف ونازحين.

 

فيما قتل نحو 100 مدني، خلال الأيام الأخيرة، في استهداف ميليشيا الحوثي لسكان مأرب، والتي كان أبرزها قصف دار الحديث، في منطقة العمود بمديرية الجوبة، حيث سقط خلال الجريمة نحو 40 مدنياً.

 

من جانبه، طالب وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي، بإدانة ووقف هذه الأعمال الانتقامية التي تطال المدنيين الأبرياء وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتجريم وملاحقة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا باعتبارهم "مجرمي حرب".

 

يذكر أنه منذ فبراير الماضي يشن الحوثيين هجمات عنيفة على المحافظة الاستراتيجية، التي يسكنها حوالي 3 ملايين مدني، وما يقارب مليون نازح.

 

وكان تقرير حكومي يمني أشار قبل أيام إلى أن 54,502 نـازح ومهجـر قسريا، يمثلون 8088 أسرة من المديريات الجنوبية لمأرب (حريب، العبدية، الجوبة)، نزحوا منذ مطلع سبتمبر الماضي، جراء تصعيد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ميليشيا الحوثي اليمن استهداف مدنيين تعمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

الأمن يحل لغز فيديو «ربط شاب بجنزير من رقبته وجره بجرار زراعى»

«لمبة حمراء».. وزير الرى يكشف استعدادات الحكومة لمواجهة غرق الإسكندرية

«شبورة تصل إلى ضباب».. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

قرار جديد ضد علاء حسانين و16 متهمًا آخرين في قضية «الآثار الكبرى»

هيفاء وهبى بفستان سواريه على «عربة ترمس».. والجمهور: متواضعة «صور»

مفاجأة.. «دبور الإسماعيلية» كان يستهدف شخص آخر وترك له رسالة تحذير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

حسين دعسة

توقف «ديلي ستار».. إعلام بيروت الإنجليزي ينهار! `

أسامة علي ماهر

المكنة الحاجة!

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

المرصد السورى: إسرائيل شنت 23 غارة جوية على أراضى البلاد خلال العام الجاى

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 3 بلدات عربية فى منطقة النقب

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين ويهدم منزلين بالضفة الغربية