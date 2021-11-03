الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الإريانى» يدين جرائم ميليشيا الحوثى بحق اليمنيين

معمر الارياني
معمر الارياني

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جرائم القتل الوحشي اليومي والممنهج التي ترتكبها مليشيا الحوثي  بحق اليمنيين.

وقال وزير الإعلام اليمني إن آخر تلك الجرائم اسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين آخرين، جراء سقوط قذيفة حوثية على سيارة كانوا يستقلونها في طريق عام بقرية الأشعاب مديرية جبل حبشي، غرب محافظة تعز‏.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية تصعد عمليات قتل المدنيين في محافظتي مأرب، وتعز وغيرها من المناطق دون تفريق بين اطفال ونساء وشيوخ في ظل صمت وتجاهل مخزي ومعيب من قبل المجتمع الدولي والامم المتحدة. 

وأضاف الإرياني أن مليشيا الحوثي الإرهابية تعتبر هذه المواقف الدولية المتخاذلة ضوء أخضر للاستمرار جرائم الحرب والإبادة والتهجير القسري للمدنيين‏ في مأرب وتعز.

وجدد الإرياني مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان، للقيام بمسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، ووقف استهداف مليشيا الحوثي الممنهج للتجمعات السكنية وقتل المدنيين، وملاحقة المتورطين فيها من قيادات وعناصر المليشيا باعتبارهم "مجرمي حرب".

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الحوثي اليمنيين مليشيا الحوثي مارب تعز

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وائل لطفي

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