الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين فى «عصابة أبوالنمرس» 4 أيام لحيازتهم 25 كيلو حشيش

المتهمين
المتهمين

أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين.

بداية الواقعة حين وردت معلومات سرية لرئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تفيد بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة المركز واستخدامهم إحدى السيارات لتجنب المتابعة الأمنية.

وبتكثيف التحريات واستصدار إذن من النيابة العامة، نجحت قوة من ضباط مباحث القسم فى مداهمة الوكر وضبطهم خلال تواجدهم داخل سيارتين بدائرة المركز وبحوزتهم "250 طربة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 25 كيلوجراما، مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة" وبلغت إجمالى قيمة المضبوطات مليونا و700 ألف جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة نشاطهم الإجرامي، وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وأحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تشكيل عصابي جنوب الجيزة تعاطي المخدرات متعاطي المخدرات الاتجار في المخدرات حبس 3 اشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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