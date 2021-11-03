ضمن «حياة كريمة».. تطعيم 4400 مواطن وندوة لرفع الوعي الرقمي بالغربية

تابع طارق رحمي محافظ الغربية قيام مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة الغربية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد ندوة بعنوان التثقيف الرقمي ونشر الوعي الرقمي حول (التحول الرقمي والرقمنة والشمول المالي) ، بمدرسة الشهيد عبدالقادر موسي الابتدائية بقرية ميت الحارون مركز زفتى ، وذلك ضمن فعاليات مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وتضمنت الندوة تعريف المواطنين بطريقة استخدام بوابة الشكاوى الحكومية وبوابة مصر الرقمية ، كما تم تقديم أمثلة عملية لأسهل الطرق في تنفيذ الخدمات الرقمية الحكومية من خلال الموقع الإلكتروني ، بالإضافة إلى التعريف بماهية الأمن السيبراني وأهمية تأمين استخدام البيانات والبطاقات الذكية.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لا تقتصر على مشروعات صرف ومياه وكهرباء إلى آخره من مشاريع البنية التحتية فقط ولكن تتضمن تعزيز جودة الحياة الرقمية وتوفير الخدمات الإلكترونية، فالمبادرة تهدف لتنمية قرى الريف المصري تنمية شاملة ، ولذلك كان من الضروري تنفيذ تلك الندوات التثقيفية لتوعية المواطنين بأهمية التحول الرقمي والشمول المالي لكونهما من أساسيات رؤية مصر ٢٠٣٠ والجمهورية الجديدة.

حياة كريمة

واستمراراً لفعاليات المبادرة الرئاسية، تم تطعيم عدد ٢٠٠ شخص بالجرعة الثانية لمصل كورونا بسرايا السكوت بقرية تفهنا العزب، حيث تم الوصول إلى عدد ٤٤٠٠ جرعة.

وأكد رحمي على أهمية تطعيم جميع المواطنين المسموح لهم بأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد في ظل زيادة أعداد المصابين ، وذلك حفاظاً على صحة الجميع، مشيراً إلى أن اللقاح ليس رفاهية ولكنه وسيلة ضرورية لحماية الأكثر عرضة لخطر المرض من المواطنين.

حياة كريمة

وفي إطار متصل، أشار محافظ الغربية إلى قرب انتهاء أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد محمد زرد الإعدادية بإجمالي تكلفة ١.٢ مليون جنيه ، إلى جانب استمرار أعمال تأهيل وتبطين ترعة الصاري بتكلفة ٤.٣ مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى ٥٧٪، حيث يهدف المشروع القومي لتأهيل الترع إلى مواجهة أزمة العجز المائي عن طريق الحفاظ على كميات المياه التي يتم هدرها بعد تسربها إلى التربة الطينية كذلك عن طريق تناقص كمية البخر، مع ضمان وصول المياه بصورة أسرع إلى الأراضي وتحقيق العدالة في توزيع المياه.

حياة كريمة

وأكد استمرار أعمال إنشاء وتشييد مجمع الخدمات الحكومية الذي يتكون من مقرات ل (التضامن الاجتماعي ، البريد ، الوحدة المحلية ، مكتب التموين ، الشهر العقاري والسجل المدني) والذي وصلت نسبة الإنجاز به إلى ٤٥٪ وبتكلفة إجمالية تصل إلى ١٠ مليون جنيه، ومن الجدير بالذكر أن تلك المشاريع تقوم بخدمة ١٩٢٧١ مواطن بقرية تفهنا العزب.

حياة كريمة

وشدد على استمرار المتابعة اليومية لكافة مشروعات المبادرة التي يتم تنفيذها بقرى مركز زفتى، مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والعمل على تذليل كافة الصعاب والعقبات للانتهاء من المشاريع في الوقت المحدد والخروج بصورة تليق بمواطني تلك القرى وتحقيق حياة كريمة لهم.