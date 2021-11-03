الجيش اليمنى يحبط هجومًا لميليشيا الحوثى فى جبهة كرش بلحج

تصدت قوات الجيش الوطني اليمني، الأربعاء، لهجوم ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على مواقع عسكرية في جبهة كرش بمحافظة لحج.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فى تصريحات أوردتها قناة "اليمن الإخبارية"، إن ميليشيا الحوثي هاجمت مواقع خسرتها سابقًا في منطقة حوامرة شرق الراهدة، إلا أن أبطال الجيش تصدوا لها وأجبروها على التراجع والفرار.

وأكد مصدر في الوحدة التنفيذية للنازحين باليمن، أنه تم نزوح أكثر من 15 ألف شخص من منطقة الروضة وضفاف سد مأرب جنوبي محافظة مأرب، جراء تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية.

أضاف المصدر، وفقًا لقناة (اليمن) الإخبارية الأربعاء، أن 15 ألفًا و300 شخص نزحوا من منطقتي (الروضة - ذنة) على ضفاف سد مأرب جنوبي مأرب خلال الأيام القليلة الماضية، وانتقل النازحون الجدد إلى مناطق آمنة في مديرية الوادي، وفي مدينة مأرب مركز المحافظة.

كان محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة قد وجه، في وقت سابق اليوم، اللجنة الفرعية للإغاثة والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بمضاعفة الجهود وتسخير كافة الإمكانات لمواجهة الوضع الطارئ الناجم عن عملية التهجير القسري والنزوح لعشرات الآلاف من مواطني مديريات مأرب الجنوبية، بسبب التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرياتهم.

ودعا المجتمع الدولي ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة وكافة المنظمات الإغاثية الدولية والإقليمية والمحلية للتحرك العاجل ومساندة السلطة المحلية في تقديم الاستجابة الطارئة والعاجلة للنازحين الجدد وسرعة الوصول إلى الأسر المتضررة للتخفيف من معاناتهم خاصة مع قدوم فصل الشتاء.

وقد أكد المبعوث الأمريكي لليمن، تيم ليندركينج، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الحوثي في مأرب يعيق جهود إحلال السلام.

ذكرت ذلك قناة "اليمن الإخبارية" في نبأ عاجل دون المزيد من التفاصيل، وكان المسئول الأمريكي قد اعتبر في وقت سابق، أن تصعيد الحوثيين في محافظة مأرب قد فاقم معاناة اليمنيين، لافتًا إلى أن "التصعيد الحوثي في مأرب ليس مجرد عقبة أمام السلام، إنما يؤدي أيضًا إلى تفاقم الوضع الإنساني الذي بات بالفعل على حافة الهاوية".