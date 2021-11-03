«حتة من القمر».. حكاية واقعية عن التنمر من وحمة الفتيات

تصدر الموسم الثاني لمسلسل «زي القمر»، قائمة عمليات البحث الأكثر رواجًا على «جوجل»، واستهدف البحث أحد فصول المسلسل وهى حكاية «حتة من القمر»، والتى تناولت حالات التنمرالتى تمر بها بعض الفتيات بسبب "الوحمة" الظاهرة على الوجه.

وقالت شروق العقدى، إحدى المصابات بالوحمة، إنها تعرضت للتنمر كثيرًا وهى صغيرة، وتابعت: "وأنا صغيرة لما رجعت البيت قعدت أدعك في الوحمة لغاية ما نزّلت دم، وأهلى ساعدوني فى الخروج من الحالة دى، وأنا دلوقتى بحبها وبفتخر بيها".

وأضافت لـ«الدستور»: “لقاء الخميسى نجحت توصل القصة بشكل خيالى، وعايزة أوضح أن حكاية ”حتة من القمر" مش قصتي أنا.. بس واضح إنها قصة ومعاناة ناس كتيرة جدًا".

حكاية حتة من القمر

يعرض مسلسل «زي القمر» حكاية «حتة من القمر» على قناة CBC العامة في تمام الساعة الثامنة مساءًا ويعاد المسلسل في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الأخرى في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا وذلك من أيام السبت إلى الأربعاء، كما تعرض قناة CBC drama المسلسل في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا والخامسة صباحًا والرابعة عصرًا بالإضافة إلى طرح الحلقات فور انتهاء عرضها على شاشة التلفزيون عبر منصة Watch itالرقمية.

أبطال مسلسل زي القمر

ويشارك في بطولة حكاية «حتة من القمر» كلًا من الفنانة لقاء الخميسى والفنان محمد العمروسى وجيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

ويناقش المسلسل فكرة التنمر والتخلص منها من خلال إصابة بطلة القصة بمرض جلدى في وجهها وكيف تتعامل مع المجتمع بعد هذا المرض.

وتعد الحكاية هي التاسعة من الموسم الثاني من المسلسل الجديد بعد حكاية «غالية» بطولة درة و«اللي خلف ما ماتش» لسوسن بدر و«عقبال عوضك» لمي كساب وغيرها من البطولات.

آخر أعمال لقاء الخميسي

وتشارك الفنانة لقاء الخميسى، في بطولة مسلسل "إجازة مفتوحة" مع الفنان شريف منير والفنانة القديرة سميحة أيوب، بمشاركة كلًا من ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.