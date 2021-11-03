قنا تختتم الدورة التدريبية حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان

نظمت وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة قنا، دورة تدريبية تحت عنوان المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لمدة يومين لأعضاء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والقرى، وذلك في ضوء رؤية وزارة التنمية المحلية لتطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن الدورة التدريبية ساهمت فى تعزيز دور وحدات الإدارة المحلية في مجال حقوق الإنسان ، والعمل على تأهيل وحدات حقوق الإنسان لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي ، والحاجة إلى نقل جميع الخبرات والتدريبات اللازمة لأعضاء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظة .



يُذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي رؤى مستقبلية لمجتمع أفضل تعكس توجه الدولة المصرية نحو إحترام وتعزيز حقوق الإنسان ، وتقوم الاستراتيجية علي التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وقيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز وتكافؤ الفرص الذي هو أساس بناء المجتمع .

وكان قد تفقد وفد الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية برئاسة السيدة باتريشيا دانزي مديرة الوكالة بزيارة المحطة الوسيطة لتجميع وترحيل المخلفات الصلبة البلدية بمركز أبو تشت ، ومصنع تدوير المخلفات بنجع حمادى ، وذلك عقب لقائهم مع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا صباح اليوم، رافقها السفير دومينيك بارافيسيني رئيس التعاون الاقتصادي والتنمية ، والسفيرة إيفون بومان سفيرة سويسرا في مصر ، والدكتور حازم الظنان مدير وحدة تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة، والدكتور محمد نصر مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية .

استهل الوفد زيارته بمتابعة سير العمل بالمحطة الوسيطة لتجميع وترحيل المخلفات الصلبة البلدية، والتى تم إنشائها على مساحة ٣٦٠٠ م٢ بتكلفة ٦ ملايين جنيه بتمويل من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بقدرة ١٥٠طن / يوم ، واستمع أعضاء الوفد إلى شرح تفصيلى حول آلية العمل داخل المحطة بداية من تجميع المخلفات من القرى ونقلها إلى المحطة ووزنها ثم تفريغها داخل الحاويات ،ومن ثم نقلها إلى مصنع التدوير بنجع حمادى ، وذلك بهدف توفير الوقت والنفقات .

كما تابع وفد الوكالة السويسرية جولته بزيارة مصنع تدوير المخلفات بنجع حمادى الذى تم تطويره مؤخرا ، حيث تم إضافة خط إنتاج جديد بطاقة ٢٠ طن / ساعة بتكلفة ٧ ملايين جنيه ممول من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لتصل إجمالى الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ٣٠ طن / ساعة ، و تابع أعضاء الوفد مراحل عمل خطوط الإنتاج داخل المصنع بداية من مرحلة استقبال المخلفات الواردة ووضعها على سير ناقل لتصل إلى مرحلة الفصل الهوائي ، والتي يتم خلالها تصنيف المخلفات عبر خطين ، حيث يمر على الخط الأول منها مخلفات خفيفة الوزن ومنخفضة الكثافة ، ويمر على الخط الثاني" المرفوضات " .

من جانبهم أشاد أعضاء وفد الوكالة السويسرية بمنظومة عمل إدارة المخلفات الصلبة داخل المحافظة، ومستوى التطور الذى شهدته خلال الفترة الأخيرة ، مقدمين شكرهم لمحافظ قنا على حسن الإستقبال، ودعمه المستمر لتطوير قطاع النظافة وتدوير المخلفات ،وتعظيم الإستفادة منها .