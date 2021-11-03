الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شخص ملقى بترعة المريوطية بدائرة شرطة الأهرام

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة أحد الأشخاص ملقى داخل ترعة المريوطية بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود شبهة جنائية في الواقعة، وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة.

البداية بتلقي العقيد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من الرائد أحمد عصام رئيس وحدة المباحث، مفادها تلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طافية بمياه ترعة المريوطية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وتبين أن بها إصابات ظاهرية ووجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى تشكيل فريق بحث مكبر لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وسرعة ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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وائل لطفي

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