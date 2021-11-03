الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: مصر تحولت من دولة عبور لدولة مقصد للمهاجرين

هالة السعيد
هالة السعيد

أكدت الدكتورة مجدة إمام حسانين مدير مركز التخطيط الاجتماعى والثقافى التابع لمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية إعداد وإصدار تقرير وطنى عن حالة الهجرة فى مصر، بالتعاون بين المؤسسات البحثية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وغيره من الجهات ذات الصلة، خاصة بعد تحول وضع مصر من دولة عبور لدولة مقصد.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدها معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن نشاط العام الأكاديمى 2021-2022، والتى تضمنت عرضًا لتقرير الهجرة فى العالم 2020 الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، حيث جاء التقرير فى أحد عشر فصلًا.

ونبهت مدير المركز، بأن توقعات البنك الدولى تشير إلى أن جائحة كورونا قد تخفض حجم التحويلات المرسلة إلى البلدان منخفضة ومتوسط الدخل من 548 مليار دولار فى عام 2019 إلى 470 مليار دولار فى عام 2021، بانخفاض يبلغ 78 مليار دولار بنسبة 14%، لاسيما وأن الجائحة أبطأت نمو أعداد المهاجرين الدوليين بنحو مليونى مهاجر بحلول منتصف عام 2020، أى بنسبة 27% أقل من النمو المتوقع منذ منتصف 2019، موضحة أن المهاجرين الدوليين يشكلون نسبة أكبر من الأشخاص فى سن العمل مقارنة بالسكان الوطنيين، ففى عام 2020 كان 73% من جميع المهاجرين الدوليين فى سن تتراوح ما بين 20-64 عامًا مقارنة بـ 57% من إجمالى السكان.

وشددت على أنه سيكون من المفيد دراسة إمكانية إجراء حصر شامل عن الهجرة يتضمن الخصائص المختلفة للمهاجرين من وإلى مصر، خاصة مع ارتفاع أعداد المهاجرين إلى مصر وكذلك ارتفاع أعداد المصريين بالخارج، مع النظر أيضًا إلى أبناء الدولة المهاجرين فى الخارج ووضعهم بالنسبة للدول الأخرى عند الحديث عن قضية الهجرة وانعكاساتها بالنسبة للدول المختلفة، خاصة مع استخدام قضية الهجرة كعامل ضغط سياسى كما هو الحال فى بعض الدول.

التخطيط معهد التخطيط القومى الهجرة مصر تحويلات

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النخبة والناس

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