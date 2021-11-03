الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

خدمة جوجل الإخبارية تعود إلى إسبانيا بعد 7 سنوات من الغياب

جوجل
جوجل

بدأت خدمة جوجل الإخبارية في العودة مرة أخرى إلى إسبانيا، بعد ما يقرب من 7 سنوات من سحب الشركة للخدمة بعد خلاف حول دفع مقابل لروابط المقالات.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قالت فوينسيسلا كليماريس، رئيسة جوجل لمنطقة أيبيريا/ جنوب غرب أوروبا /، في منشور عبر مدونة للشركة اليوم الأربعاء: "لقد اتخذنا هذا القرار نتيجة لمرسوم ملكي جديد بتنفيذ التوجيه الأوروبي لحقوق الطبع والنشر، والذي عرضته الحكومة الإسبانية اليوم".

ويسمح قانون حقوق الطبع والنشر في الاتحاد الأوروبي للناشرين بالمطالبة بمقابل مادي عندما تستخدم منصات عبر الإنترنت محتوى أعمالهم.

وسمحت القواعد الجديدة للمواقع الإخبارية بالتفاوض مع منصات الويب، مثل شركة جوجل المملوكة لشركة ألفابت وأيضا شركة فيسبوك، حول إعادة إنتاج محتواها.

وفي فرنسا، تم تغريم شركة جوجل 500 مليون يورو (593 مليون دولار) بعد أن فشلت شركة البحث العملاقة في تنفيذ أمر لإبرام صفقة عادلة مع الناشرين لاستخدام محتواهم الإخباري على منصتها.

وقالت جوجل في المنشور على مدونتها: "خلال الأشهر المقبلة، سوف نعمل مع الناشرين للتوصل إلى اتفاقيات تغطي حقوقهم بموجب القانون الجديد".

وعلى الصعيد التكنولوجي، أعلنت شركة جوجل عن نسخة مطورة من أنظمة أندرويد خصصتها لتلائم الحواسب اللوحية والأجهزة المحمولة ذات الشاشات الكبيرة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، تبعا لخبراء التقنية فإن غوغل طورت نظام Android 12L الجديد ليحسن أداء الحواسب اللوحية وخصوصا من حيث خصائص عرض الشاشة والتطبيقات المستعملة عليها.

ويعتبر النظام الجديد نسخة معدلة عن أنظمة Android 12 الحديثة ويحمل نفس الخصائص الأساسية، لكنه حمل معه بعض التغييرات، فعلى سبيل المثال يسمح هذا النظام للحاسب بعرض قائمة الوصول السريع والإشعارات بنفس الوقت، كما يحمل ميزة تقسيم الشاشة التي تساعد على استعمال أكثر من تطبيق في آن معا.

ويوفر هذا النظام تنسيقا تلقائيا لنوافذ عرض التطبيق على الشاشة، وخصوصا مع التطبيقات التي لم تصمم للعمل مع أجهزة أندرويد ذات الشاشات الكبيرة.

فرنسا الحكومة الإسبانية الإنترنت الاتحاد الأوروبي اوروبا

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وائل لطفي

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