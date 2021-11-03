الصحة البولندية: 19 مليونًا و98 ألف شخص تلقوا اللقاح المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية ارتفاع إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالكامل إلى 19 مليونًا و98 ألف شخص.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لراديو (بولندا الدولي) اليوم الأربعاء - أن إجمالي عدد الجرعات التي تم منحها في البلاد حتى الآن وصل إلى 39 مليونًا و120 ألفًا و916 جرعة، من بينها 49 ألفًا و459 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية، منوهة بأنه تم منح أكثر من 20 مليونًا و26 ألف شخص جرعة أولى من اللقاح.

وأشارت إلى أن الحصيلة الكلية للتطعيمات شملت لقاحات ذات جرعتين وهي (فايزر - موديرنا - أسترازينكا)، وكذلك لقاح ذي الجرعة الواحدة من شركة (جونسون آند جونسون) الأمريكية.

وكانت بولندا قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 10 آلاف و429 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و45 ألفًا و102 حالة، فيما تم تسجيل 124 وفاة جديدة؛ ليصل الإجمالي إلى 77 ألفًا و145 وفاة.