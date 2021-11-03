الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: القبض على 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية وتدمير 5 قنابل

الامن الجزائري
الامن الجزائري

أعلنت الجزائر القبض على 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلا عن كشف وتدمير ٥ قنابل بدائية الصنع في عمليات منفصلة عبر أراضيها على مدار أسبوع.
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية ، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه في مجال مكافحة الإرهاب، تمكنت وحدات مشتركة للجيش الجزائري من ضبط ٤ عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر مختلف أراضيها ، فيما تم كشف وتدمير ٥ قنابل تقليدية الصنع بولايتي سكيكدة وتبسة (شرقي البلاد)، فضلا عن ضبط وكر للجماعات الإرهابية بولاية الشلف (غربي البلاد).
وأضاف البيان أن وحدات الجيش الجزائري نجحت أيضا في إحباط تهريب كميات من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عبر الحدود؛ تقدر بأكثر من ٢٣٧٠ كيلوجراما ، والقبض على ٣٥ تاجر مخدرات وبحوزتهم نحو ١٠٠ ألف قرص مخدر.
وفي سياق آخر، أحبطت قوات حرس السواحل الجزائرية محاولات هجرة غير شرعية، وتمكنت من إنقاذ ١١٨ شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم القبض على ١٤٣ مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات.

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وائل لطفي

النخبة والناس

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