الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جدول فعاليات وأنشطة صندوق التنمية الثقافية الأسبوع المقبل

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، عددًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية وذلك عبر قصور وبيوت الثقافة والإبداع  التابعة للصندوق على مدار الأسبوع المقبل، والتي تبدأ من السبت المقبل  الموافق 6 نوفمبرحتى 12  نوفمبر 2021.

السبت 6 نوفمبر:

بيت المعمار المصري: ورشة عمل  "متحف بيت المعمار" م/ حمدي السطوحي 12 ظ.

 سينما الهناجر للفنون: نادي السينما الإفريقية 6 م.

 بيت العيني "مركز إبداع الطفل": السبت من كل أسبوع: ورشة لكورال أطفال بيت العينى إشراف أ/إيمان سليمان 11 ص.

 قصر الأمير طاز: ورشة مدرسة الإنشاد الدينى والابتهال للمنشد محمود التهامي 1 ظ.

مركز طلعت حرب الثقافي:

 نادي سينما طلعت حرب للأفلام القصيرة تعقيب د. ياقوت الديب 4 م.

السبت من كل أسبوع: ورشة تعبير فني حر باستخدام الخامات المختلفة، إشراف أ. سيلفيا جوزيف 1 ظ.

معرض فتى لنتاج أنشطة وورش شهر أكتوبر 2021م 5م.

الأحد 7  نوفمبر:

بيت المعمار المصري: عمارة جامع بن طولون محاضرة معاذ لافي 6 مساء.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: "منتدي الإبداع العلمي والتكنولوجي" وندوة بعنوان  "التنمية المستدامة والمشروعات المتوسطة والصغيرة" المتحدث: النائب المهندس/ طارق السيد6.30م 

بيت السحيمي: فرقة النيل للآلات الشعبية إخراج عبد الرحمن الشافعى 7م.

 بيت المعمار المصري: ندوة بعنوان  "عمارة مسجد احمد بن طولون" م/ معاذ لافي 6 م

الإثنين 8  نوفمبر:

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: مناقشة كتاب "مجلس برلمان كورونا" من الأدب الساخر للكاتبة / رجاء حسين6.30م

الثلاثاء 9 نوفمبر:

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:  ندوة ومناقشة رواية "السر الثلاثي" للكاتب / سالم عباس 6.30م

 بيت السحيمي: حفل فرقة قصر الغورى للموسيقى العربية 7م.

مركز إبداع الطفل "بيت العيني: ورشة حكي قصصي بعنوان(حكاية في كتاب)من قصص عالمية أ/ رحمه محجوب 2ظ.

الأربعاء 10 نوفمبر:

قبة الغوري: عروض فرقة التنورة التراثبة 7م.

بيت العيني: ورش الفنون التشكيلية بعنوان (مصريتنا) احتفالاً بانتصارات اكتوبر المجيدة اشراف أ/ دعاء فتحي 2عصراً.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: ندوة ومناقشة ديوان "سبورة الحلم اتملت" للشاعر/علي نوح6.30م.

الخميس 11 نوفمبر:

قبة الغوري: الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية 7م.

 بيت السحيمي: فرقة تقاسيم عربية الفنان محمد خيري 7م.

الجمعة 12 نوفمبر:

بيت السحيمي : عرض للاراجوز وخيال الظل 7م.

 

 

 

 

قطاع صندوق التنمية الثقافية سينما الهناجر للفنون قصر الأمير طاز مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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