عمدة موسكو يقرر عدم تمديد العطلة مدفوعة الأجر فى العاصمة نظرًا لاستقرار الوضع الوبائى

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، أنه تقرر عدم تمديد أيام العطلة المدفوعة الأجر نظرًا لاستقرار الوضع الوبائي المرتبط بفيروس "كورونا".

وقال سوبيانين- في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء: "لقد استقر مؤشر الإصابات بكورونا في العاصمة، وهو ما يسمح بعدم تمديد أيام العطلات اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قرر في وقت سابق، منح عطلة مدفوعة الأجر بسبب ارتفاع إصابات "كورونا" في البلاد بشكل كبير خلال الفترة من 28 أكتوبر الماضي وحتى 7 نوفمبر الجاري.