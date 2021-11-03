مسئول بالفاو: تعهدنا بالاضطلاع بدور قيادى لجعل النظم الزراعية والغذائية أكثر كفاءة

أكد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا عبدالحكيم الواعر أن "الفاو" تعهدت بالاضطلاع بدور قيادي من أجل ضمان نجاح الجهود الطموحة والملحة الرامية إلى جعل النظم الزراعية والغذائية أكثر كفاءة وشمولا وقدرة على الصمود واستدامة.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الأربعاء بيوم الأغذية العالمي 2021 الذي يقام هذا العام تحت شعار "أفعالنا هي مستقبلنا.. إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل".

وقال الواعر إن جعل النظم الغذائية أكثر كفاءة وشمولا هو المحور الأساسي للاحتفال بيوم الأغذية العالمي لهذا العام، بهدف العمل على اتباع نهج متكامل لتحويل النظم الزراعية والغذائية من أجل مكافحة الفقر والجوع والحد من أوجه عدم المساواة والمحافظة على البيئة.

وأضاف أن التحديات والصعوبات التي تواجهها المنطقة تستدعي تكثيف الجهود وتنسيقها للخروج بحلول تكاملية تستفيد من التقدم التكنولوجي وفرص الشراكة والتعاون مع شركاء التنمية والاستفادة من آليات التمويل المتاحة، مع الإشارة إلى أن العديد من دول المنطقة يتجه نحو اعتماد وتنفيذ سياسات إصلاحية وبرامج زراعية ومائية في الاتجاه الصحيح.