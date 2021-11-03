الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقى يؤكد ضرورة النهوض بالاقتصاد ودعم القطاع الخاص والاستثمار

برهم صالح
برهم صالح

أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة النهوض بالاقتصاد ودعم القطاع الخاص والاستثمار، وأهمية رسم السياسات العامة في البلد لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضح صالح- خلال لقائه وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية- الدور المهم لوزارة التخطيط العراقية في هذا الصدد، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.

وأشار إلى ضرورة مضاعفة الجهود لإيجاد سياسة مالية واقتصادية تحقق الاستقرار وتعزز الإصلاحات بمختلف القطاعات من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي، ودعم القطاع الخاص والاستثمار.

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النخبة والناس

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