الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مديرا الاستخبارات الروسية والمركزية الأمريكية يبحثان التعاون فى مكافحة الإرهاب

الإرهاب
الإرهاب

التقى مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، اليوم، بموسكو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز.

وقال المكتب الصحفي لهيئة الاستخبارات الروسية، في بيان نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، إن اللقاء بحث مسائل التفاعل بين الوزارات في إطار العلاقات الروسية- الأمريكية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب الدولي، مشيرًا إلى أن الاجتماع جاء بمبادرة من الجانب الأمريكي.

وأضاف أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه بصورة مباشرة بين ناريشكين وبيرنز الذي تم تعيينه على رأس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري.

وكان ناريشكين قد صرح في وقت سابق بأنه هنأ بيرنز كتابيا بتوليه هذا المنصب، وأعرب عن أمله عقد لقاء شخصي بينهما.

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