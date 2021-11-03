الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلمانى: برامج مصر فى قضية المناخ والتكيف تحمى البشرية والأجيال المقبلة

النائب مصطفى الكحيلى
النائب مصطفى الكحيلى

قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، أمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بأسيوط، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدرك تماما أهمية قضية تغير المناخ، على كل البشرية خصوصا الأجيال المقبلة.

وثمّن الكحيلي، في بيان اليوم الأربعاء، مشاركة وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو، مشيراً إلى أن ذلك يبين الدور التاريخي والحقيقي لمصر في المنطقة، لا سيما أيضا تطلع مصر لاستضافة قمة تغير المناخ العام المقبل 2022.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والمواصلات في مجلس الشيوخ، إن مصر حملت راية إفريقيا والدول النامية في الدورة 26، وتحدثت على لسان رئيسها بأمور وطلبات واضحة لتنفيذ برنامج التكيف العالمي -باريس- مع تلك الظاهرة لحماية البشرية، مؤكدًا أن مشروعات وبرامج مصر ذات الصلة بقضية تغير المناخ جميعها تهدف لحماية أجيال مقبلة.

وأوضح أن مصر تعمل على أرض الواقع في التكيف ومجابهة مخاطر تغير المناخ من خلال التحول الأخضر وتعميمه في شتى المجالات وتقليل المخاطر الناتجة عن الانبعاثات الغازية وتحويل وسائل النقل إلى وسائل صديقة للبيئة.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بيانه مطالبا العالم أجمع بالتكاتف في هذه القضية البيئية الأهم على الإطلاق للحفاظ على البشرية والدول ومقدراتها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد في كلمته أمس الأول، أن العمل في مواجهة تغير المناخ "حتمي" لا يحتمل التأجيل.

وذكر السيسي، في قمة المناخ "كوب 26" في جلاسكو أن قضية المناخ "باتت تؤثر علينا جميعا"، مضيفا أن مصر بادرت لاتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يهدف للوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميا إلى 50 في المائة بحلول عام 2025 و100 في المائة بحلول عام 2030.

وتابع: "نعمل كذلك على التحول إلى النقل النظيف في مصر  فضلا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة.. كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية".

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