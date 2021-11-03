«كاريتاس»: الزراعة تعتبر أقوى أوجه التعاون مع الهيئة الإنجيلية في مصر

ذكرت صفحة كاريتاس- مصر، بعض ملامح وإطر التعاون بين جمعية كاريتاس - مصر، والهيئة الإنجيلية، والتي جاء على رأسها قطاع الزراعة.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه أقيمت دورة تدريبية حول زراعة البرداقوش، والقمح، بالإضافة إلى عروض الطماطم، واستخدام الأجهزة الحديثة، وذلك كجزء من مشروع الهاب الألماني.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مشروع العاب الألماني يهدف إلى تمكين المرأة زراعيًا، واقتصاديًا، حيث أقيمت فعاليات التدريب بالمشروع بفصل محو الأمية، بقرية بردنوها، بمشاركة مائة وستة وعشرين من أهل القرية، و دارسات محو الأمية.

وعلى صعيد آخر مختلف، قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه قد أعلنت جمعية كاريتاس- مصر قطاع اللاجئين، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن حاجتها لمدربين محترفين (مدفوع الأجر) في ألعاب الدفاع عن النفس، وتعليم رسم للأطفال.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ضمن معايير الاختيار والتقييم لكل مركز تدريبي مدرب أو مدربة (حر أو حرة) خبرة في التدريب لا تقل عن سنتين، وسابقة أعمال في التدريب محل الطلب، وخبرة في التعامل مع الأطفال، والقدرة على قياس مدى التقدم للأطفال، وتوضيح مدة التدريب وعدد المشاركين.