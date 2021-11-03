الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منظمو الرحلات الإتجليز يرغبون في شراكات جديدة لزيادة الأفواج إلى مصر

جانب من لقاءات وزير
جانب من لقاءات وزير السياحة والاثار

أكدت مجموعة "تيوي TUI" العالمية، إحدى كبرى منظمي الرحلات في العالم، أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للمجموعة وعملائها، حيث قامت المجموعة باستئناف الرحلات الجوية إلى البحر الأحمر في 17 أكتوبر2021، معربة عن تطلعهم للتعاون مع الوزارة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وأشادت بخطة استحداث برامج سياحية جديدة تربط بين السياحة الشاطئية والثقافية لجذب أنماط مختلفة من السائحين.

وأعرب المدير التنفيذي لـ"Red Sea Holidays"، عن رغبة المجموعة لعمل شراكات للترويج للمقصد المصري، وتنظيم عدداً من الرحلات التعريفية في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مع مسئولي ومديري كل من EasyJet Group (EasyJet Airlines- EasyJet Holidays)، والتي تعتبر واحدة من كبريات شركات الطيران العالمية وثاني أكبر شركات الطيران في أوروبا المنخفض التكاليف، ومجموعة تيوي TUI العالمية والتي تعد إحدى كبرى منظمي الرحلات في العالم، والمدير التنفيذي والمدير الإداري ل Red Sea Holidays احد منظمي الرحلات البريطانية والمتخصصة في جلب السياحة الوافدة الي المقصد السياحي المصري من السوق البريطاني ،على هامش المشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2021 والتي تنعقد خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري.

وقد تم خلال هذه اللقاءات مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة الي مصر خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة الطلب عليه، كما تساءل مسئولي هذه الشركات عن نسبة تلقي الأمصال المضادة لفيروس كورونا في مصر.

كما استعرض العنانى الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إليها بما يضمن سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع، والحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة المصرية لدفع حركة السياحة الوافدة لمصر والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد، ومنح تخفيض على أسعار وقود الطائرات ورسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المقدمة في المطارات المصرية في المحافظات السياحية، مشيرا إلى الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالمحافظات السياحية ومعظم المواطنين بها، وأنه جاري استكمال تطعيم المواطنين باقي المحافظات.
 

 

مجموعة تيوي TUI العالمية منظمى الرحلات المقصد السياحي المصري السياحة الشاطئية والثقافية الاحترازية وضوابط السلامة الصحية الحركة السياحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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