الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توفير 54 حقل إرشادي للإرتقاء بالزراعة في الوادي الجديد

وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الزراعة

أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، على توفير 54 حقل إرشادي شعير وفول بلدي في إطار التعاون المثمر بين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف المرسي أن الحقول الإرشادية تمكن المزارعين من الإرتقاء بمزارعهم واستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة والري، حيث تم توفير 50 حقل إرشادي شعير و4 حقل إرشادي فول بلدي بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية برئاسة دكتور محمد سليمان، ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية برئاسة الدكتور علاء خليل الجلفي، وقسمي الشعير والمحاصيل الحقلية.

ووجه وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، على توزيع هذه الحقول على الإدارات الزراعية الستة، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية وأيام الحقل وأيام الحصاد ومتابعة المزارعين للوصول لأعلى إنتاجية.

وأوضح المرسي أنه تم توزيع الحقول الإرشادية عن طريق إدارة الارشاد الزراعي برئاسة المهندسة وردة يونس مخلوف كالتالي، 5 حقول ارشادية شعير بمركز الخارجة، 5 بمركز باريس، 6 بمركز بلاط، 29 حقل شعير بمركز الداخلة موزعة، 15 بموط 7 بالقصر، و7 بغرب الموهوب، 5 حقول بمركز الفرافرة.

وتوزيع الحقول الارشادية للفول البلدي حيث تم توزيع 1 حقل إرشادي بمركز الخارجة،1 حقل بمركز بلاط، 2 حقل بمركز الداخلة مقسمة 1 حقل بموط، 1 حقل بالقصر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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