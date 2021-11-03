الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يشيد بإجازة لقاح «فايزر» للأطفال

بايدن
بايدن

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بموافقة السلطات الصحية فى بلاده، على تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بلقاح "فايزر - بايونتيك" المضاد لـفيروس كورونا، واصفا الأمر على أنه نقطة تحول في مكافحة الفيروس.\

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض، الأربعاء إن "تطعيم الأطفال سيسمح للأهالي بوضع حد لشهور من القلق بشأن أطفالهم وتقليل مدى نقل الأطفال للفيروس".

من جانبها، أشارت روشيل وولينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى "أن هناك ملايين الآباء يريدون تلقيح أطفالهم"، واصفة الإعلان بأنه"خطوة مهمة أخرى في مكافحة كوفيد - 19".

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