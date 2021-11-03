الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد التعليم العالي يشارك في فعالية «التعليم في مصر من الحضانة لسوق العمل» بإكسبو

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أوضح تقرير مقدم للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشاركة وفد رفيع المستوى من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية اليوم الأربعاء ٣ نوفمبر فى فعالية "التعليم في مصر من الحضانة لسوق العمل" بمعرض إكسبو دبى 2020، وفى هذا الإطار، قدم عدد من قيادات التعليم العالى والبحث العلمى عروضًا تقديمية فى الجلسة الثانية، والتي تناولت تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمي في ضوء تطبيق المعايير العالمية.

وناقشت الجلسة عددًا من الموضوعات، منها: أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) فى مجال التعليم العالى، ومحاور استراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى، ومظاهر النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي فى مصر، واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالى، والاستعداد للمستقبل من خلال تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، والتوسع فى التعليم  التكنولوجى.

وقدم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عرضًا تفصيليًا حول إستراتيجية الوزارة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، والخطة التنفيذية للأكاديمية خلال الفترة من 2014-2022 لدعم جهود تحول الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع، موضحًا أن الخطة يتم تنفيذها من خلال مسارين رئيسيين وهما: (الأول): تهيئة بيئة مشجعة للابتكار وريادة الأعمال من خلال توفير حزمة من البرامج والمبادرات التى تهدف لدعم الابتكار وريادة الأعمال ونقل وتسويق التكنولوجيا، ومنها على سبيل المثال: برامج أكاديمية البحث العلمى لدعم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية بالجامعات المصرية، ومكاتب نقل التكنولوجيا، ومكاتب دعم الابتكار ونوادى ريادة الأعمال، والحاضنات التكنولوجية (انطلاق)، أما (الثانى): التعليم الإبداعى غير الرسمى للعلوم والملكية الفكرية وريادة الأعمال، والمتمثل فى عدة مبادرات، منها: مبادرة جامعة الطفل، والخدمات التعليمية فى مجال الملكية الفكرية، وتقديم الخدمات الاستشارية فى مجال الملكية الفكرية، ونوادى ريادة الأعمال المنتشرة فى كل الجامعات المصرية.

وأكد رئيس الأكاديمية على اهتمام الوزارة ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى بالعلوم الأساسية؛ بهدف تأهيل خريجى الجامعات المصرية، وتنمية قدراتهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى، ودعم تحول الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع، مشيرًا إلى تبنى الأكاديمية مبادرة دعم البحوث الأساسية بكليات العلوم الحكومية وخاصة أقسام الرياضيات والفيزياء، وتخصيص مبلغ 75 مليون جنيه فى العام لهذا البرنامج، مضيفًا أن مؤشرات العام الأول من تنفيذ البرنامج تشير إلى زيادة عدد طلاب الدراسات العليا فى أقسام الرياضيات والفيزياء بصورة غير مسبوقة، وارتفاع مؤشرات النشر العلمى الدولى فى مجلات دولية مرموقة، لافتًا إلى تحقق أكثر من 65% من خطة الوزارة الإستراتيجية  للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 قبل خمس سنوات من الوقت المحدد لها، وذلك طبقًا للمؤشرات العالمية، ومؤشرات قياس أداء واضحة ومعلنة.

التكنولوجيا الجامعات وزارة التعليم استراتيجية مشروعات رؤية مصر 2030 وزير التعليم العالي الجامعات المصرية التنمية المستدامة خالد عبدالغفار جامعة الطفل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصر 2030

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وائل لطفي

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