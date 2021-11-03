الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القصة الكاملة لسرقة مجوهرات نادية الجندي.. وحبس الخادمة

نادية الجندي
نادية الجندي

تعرضت الفنانة نادية الجندي لسرقة مجوهرات ثمينة ومصوغات من فيلتها الخاصة في منطقة كرداسة، وننشر لكم في هذا التقرير القصة الكاملة لواقعة السرقة.

  • البداية

اكتشفت الفنانة نادية الجندي، اختفاء مصوغاتها الذهبية ومجوهرات ثمينة، من داخل فيلتها الكائنة في منطقة كرداسة، وعلى الفور أبلغت الشرطة، بسرقة ساعة ذهبية وخاتمين ألماس وبعض المشغولات الذهبية ومن ثم وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وشكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث أشارت التحريات الأولية إلى أن الفنانة اكتشفت اختفاء مصوغاتها الذهبية من داخل فيلتها، توصلت التحريات برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر إلى أن الخادمة وراء ارتكاب الجريمة. 

  • القبض على الخادمة وإعادة المصوغات الذهبية

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز السرقة، حيث تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الجريمة وتم ضبطها وإعادة المسروقات، ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة في إلقاء القبض على المتهمة التي أرشدت عن المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

  • حبس الخادمة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندى بكرداسة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

مديرية أمن مديرية أمن الجيزة الإدارة العامة كشف ملابسات تحرير محضر القبض على المتهم سرقة مشغولات الفنانة ناديه الجندي

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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