وكيل تعليم الغربية يتابع سير العملية التعليمية بمدارس بسيون

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بزيارة مدرسة الشهيد إبراهيم عبد الفتاح صالح للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة بسيون التعليمية، يرافقه شبل حسين، مدير عام الإدارة التعليمية ببسيون، تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وخلال الزيارة تلاحظ انتظام الدراسة وسيرها سيراً حسناً، وحضور طلاب الصف الثالث الإعدادي بالكامل، وانتظامهم بالمدرسة، وتم الاطمئنان على توافر وسائل الأمن والسلامة ومواجهة الأزمات، كما أن المدرسة نظيفة ومنضبطة، ويتم تفعيل كافة الأنشطة الطلابية بالمدرسة.

كما تم الاطمئنان على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدرسة، ونظافة المدرسة والحمامات وكافة المرافق، وتوافر حجرة للعزل، وقيام الزائرة الصحية بدورها داخل المدرسة، وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المدرسة على الجهد المبذول وانتظام ونظافة المدرسة.

وفى سياق أخر، قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أمس، بزيارة مدرستي الشهيد الشحات أحمد عبد الحافظ أبو عيشة الابتدائية المشتركة، ومدرسة مصطفى الدماطي الإعدادية بنات بالهياتم، حيث تلاحظ انتظام الدراسة وسيرها سيراً حسناً، وحضور أكثر من 90% من الطلاب بالمدرستين، وتم الاطمئنان على توافر وسائل الأمن والسلامة ومواجهة الأزمات، كما أن المدارس نظيفة ومنضبطة، وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديري المدرستين.

ثم توجه وكيل الوزارة ،يرافقه محمد فاروق، مدير عام الإدارة التعليمية بغرب المحلة، لمدرسة عبد العال محمد أبو هيش الابتدائية، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، حيث كان قد أشيع انتشار فيروس كورونا بالمدرسة، مما ترتب عليه عدم حضور الطلاب للمدرسة، نتيجة إشاعة اطلقها أولياء الأمور بوجود حالات كورونا، وغياب ٤ معلمين من قوة المدرسة وعددها ٣٩ معلم وموظف، وتبين أنها مجرد إشاعة ، حيث تم التواصل مع مسؤولة الرصد بمديرية الصحة، والتي أفادت بعدم وجود بلاغات بحالات كورونا، باستثناء غياب أحد الطالبات، وهي حالة اشتباه كورونا، وغياب معلم، وهو حالة اشتباه كورونا، وخلال المتابعة، تم التأكد من تعقيم وتطهير جميع مرافق المدرسة والفصول والحمامات وحجرات الأنشطة، والمكاتب الإدارية، وتم الاطمئنان بأن الوضع في المدرسة جيد، و تم توعية أولياء الأمور بأنها مجرد إشاعة، حيث أنه تم المرور على عدد مدرستين مجاورتين للمدرسة، وكانت نسبة الحضور تفوق ال ٩٠% و الدراسة تسير سيرا حسنا بالقرية.

رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة، محمد حمودة، مدير أمن المديرية، ومحمد الفيومي، مدير وحدة الأزمات والكوارث بالمديرية.