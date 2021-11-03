الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«التاء المربوطة تكسب».. سيدات يدشنن مبادرة لدعم بعضهن بالخروج معا

فريق التاء المربوطة
فريق التاء المربوطة تكسب سيدات وبس

فكرة الجلوس بالمنزل يعتاد عليها أغلب النساء دون رغبة منهن في ذلك، لكن الروتين اليومي يبتلعهن ويجعهلن فاقدن لشغف الحياة، ذلك ما سعت لتغييره مجموعة من النساء وعلى رأسهم إيمان سمير صاحبة الـ 45 عاما، حيث قررت عمل مجموعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تعمل على تنظيم خروجات للسيدات فقط، وأطلقت عليها اسم "خروجات سيدات بس".

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"بدأت الفكرة لما لقيت إن خروجات السيدات لوحدها ليها طعم مختلف عن غيرها"، هكذا بدأت إيمان سمير حديثها لـ"الدستور"، قائلة إن خروج السيدات في مجموعة لوحدهم يحقق لهن شعور مختلف، فترى أن كل امرأة تعيش حالة من نقص الإحساس والاهتمام لما يعايشونه من مسؤليات.

جروب سيدات وبس 


وتابعت أنها أقدمت على عمل المجموعة لمساعدة المرأة وإفادتها في تغيير روتين الحياة، حيث أنها تعطي دافع للتجديد من خلال السفر لرحلات في أماكن مختلفة وغير مكلفة.

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واستكملت: "شهدت أول رحلة جماعية نجاحا كبيرا ما جعلهنا نستمر لفترة طويلة، وفي حوالي ثلاث أعوام استطاعن الذهاب في ٥٠ رحلة لأماكن مختلفة منها: "رحبة يخت بالنيل وتعليم سواقة العجل وتعليم كاياك وأماكن أثرية مع الإرشاد والسفر إلى الإسكندرية والفيوم والعين السخنة وبورسعيد".

أفراد الفريق

وأضافت أنهن في كل رحلة يضيفون العديد من الفقرات والنشاطات المختلفة، موضحة أن هدفهن الأول هو إيجاد مجتمع يكون سند للمرأة ويخفف عنها عبء المسؤليات، واختتمت حديثها قائلة: "حبي نفسك لأنك فعلا تستاهلي الأفضل". 

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العين السخنة فيس بوك التواصل الاجتماعي للسيدات فقط النساء المصريات الحياة الأسرية

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وائل لطفي

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