كيف كان شكل ومناقب الرسول (ص)؟ على جمعة يجيب

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، إن النبى (ص) كان جميل الساقين‏،‏ حيث لم تكونا ضخمتين فتنكرا‏، فكانتا متوسطتين بين الضخامة المنكرة‏،‏ والدقة المستنكرة‏،‏ وكان (ص) شديد بياض الساقين كذلك‏، وذلك ما وصفه به أصحابه رضي الله عنهم‏,

وتابع “جمعة” عبر صفحته الرسمية اليوم: "ثبت في السنة ما يلي‏:‏ كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حموشة -أي لم تكونا ضخمتين- ‏(رواه الترمذي في سننه‏) وكانت ساقاه (ص) في غاية الحسن والجمال‏، قال سراقة بن مالك‏:‏ أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما دنوت منه وهو على ناقته‏, جعلت أنظر إلى ساقه كأنها جمارة‏.‏. قلت‏:‏ يعني من شدة بياضها ‏(رواه ابن سعد في الطبقات والطبراني في الكبير).

عقب الرسول (ص)

لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممتلئ لحم العقب كالنساء‏ وإنما كان قليل لحم العقب‏،وهو أنسب للرجال‏،‏ وكان عقبه يتناسب مع شكل وجمال ساقه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم‏،‏ حيث ثبت ذلك في السنة‏،‏ فقد روي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهوس العقب ‏(أي قليل لحم العقب‏) (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه‏)،‏ وهذا أنسب للرجال‏.‏

قدما الرسول (ص)

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضخم القدمين‏، متناسبة مع ساقه وباقي أعضائه الشريفة‏، ولم يكن في باطن قدمه ارتفاع‏، فكان يطأ صلى الله عليه وآله وسلم الأرض بقدمه كلها‏،‏ وذلك ما ثبت في وصف أصحابه له والسيدة عائشة رضي الله عنهم‏،‏ فعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضخم اليدين والقدمين‏،‏ حسن الوجه‏،‏ لم أر بعده ولا قبله مثله‏،‏ وكان بسط الكفين ‏(أخرجه البخاري في صحيحه‏)، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطأ الأرض بقدمه كلها ليس لها أخمص -أي ارتفاع في باطن القدم- ‏(أخرجه البخاري في الأدب المفرد‏).

‏مفاصل النبي

كان النبي (ص) عظيم المفاصل وبارزة وواضحة ليست مغطاة باللحم من السمنة‏,‏ وكان حجم مفاصله متناسبا مع باقي أعضائه في تناغم وتناسق رائع‏,‏ وثبت ذلك الوصف في سنته الشريفة فقد روي‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضخم الكراديس‏ (‏رءوس مفاصل العظام‏) (أخرجه الترمذي في سننه وفي الشمائل والإمام أحمد في مسنده‏),‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جليل المشاش ‏(المفاصل مثل المرفقين والمنكبين والركبتين‏) (‏رواه الترمذي في سننه وفي الشمائل‏).‏