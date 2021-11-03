الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تنتقل إلى العاصمة الإدارية في ديسمبر بتكليف رئاسي.. فترة تجريبية 6 أشهر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان عاصم الجزار، اليوم الأربعاء.

وأضاف "راضي" في بيان، أن الرئيس وجه الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من شهر ديسمبر المقبل، لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 أشهر".

وأوضح السفير "راضي"، أن ذلك يأتي عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.

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