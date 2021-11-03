الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«مايكروسوفت» تطرح تقنية جديدة لتوصيل سحابتها الإلكترونية بالمنافسين

مايكروسوفت
مايكروسوفت

أعلنت مايكروسوفت أنها تستعد لطرح جولة جديدة من التقنيات التي تهدف إلى جعل خدمات الحوسبة السحابية تعمل في مراكز البيانات التي لا تمتلكها ، بما في ذلك مراكز البيانات السحابية لمنافسيها.
ويقول المسؤولون التنفيذيون والمحللون في شركة مايكروسوفت إنَّ هذه الاستراتيجية كانت أساسية في صعود الشركة في سوق البنية التحتية للحوسبة السحابية، والتي تقدر شركة الأبحاث "جارتنر" أنها بلغت 64.3 مليار دولار، وتأتي مايكروسوفت في المرتبة الثانية بعد شركة أمازون الرائدة في السوق "خدمات أمازون ويب".
وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في الأسبوع الماضي أنَّ إيرادات عرضها السحابي الرائد "آزور" نمت بنسبة 48%، وهي النتائج التي ساعدتها على تجاوز شركة آبل باعتبارها الشركة الأكثر تداولًا في العالم من حيث القيمة.

وعلي صعيد اخر.. أدت النتائج القوية التي حققتها شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت خلال الربع الأول إلى عودة الشركة إلى قائمة أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية.
وارتفع سعر سهم شركة مايكروسوفت خلال تعاملات الأربعاء بنسبة 1ر3% لتصل قيمتها السوقية إلى 4ر2 تريليون دولار، مقابل 46ر2 تريليون دولار لشركة الإلكترونيات العملاقة آبل، ليصبح الفارق بين الشركتين 60 مليار دولار فقط  لأول مرة منذ مايو 2020.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ارتفاع سعر سهم مايكروسوفت جاء بفضل استمرار الشركة في تحقيق نتائج تفوق التوقعات للفصل الحادي عشر على التوالي. ورفع العديد من المحللين  السعر المستهدف لسهم مايكروسوفت، وقالوا  إن أرباحها قوية للغاية وواسعة النطاق.
وقال كيث وايس المحلل في بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي إن "المحافظة على نمو للإيرادات بنسبة 22%  وبحجم أعمال يبلغ 180 مليار دولار يقدم دليلا  على الموقف القوي لمختلف استثمارات الشركة".
في الوقت نفسه، فإن سهم مايكروسوفت يجري تداوله  بمعدل يزيد 20% عن مستوى مؤشر ناسداك 100 لأسهم التكنولوجيا، رغم أنها لم تتفوق على آبل من حيث القيمة السوقية منذ تفوق آبل التي تنتج هواتف آيفون الذكية على شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط من حيث القيمة السوقية في يوليو 2020.

كاليفورنيا مايكروسوفت

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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