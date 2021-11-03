محافظ الشرقية يترأس لجنة اختبار لشغل وظيفة سكرتير مجلس مدينة ووحدة قروية

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة سكرتير وحدة محلية قروية بالزرزمون التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا وعددهم 5 لاختيار الأكفأ والأنسب.

كما ترأس المحافظ لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة سكرتير مجلس مدينة مشتول السوق وعددهم ٤ لاختيار الأكفأ والأنسب لشغل الوظيفة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن معايير الإختيار تتضمن عرضاً للإنجازات التي حققها كل متقدم لشغل وظيفة القطاع الذي يعمل به بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار .

وأوضح محافظ الشرقية أن إختبارات اختيار القيادات بجميع قطاعات العمل يهدف إلى التعرف على الإمكانيات البشرية للمرشح لشغل الوظيفة ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بالعمل الإداري للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيلاً لسياسة الإصلاح التي تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي.

حضر الإختبارات المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والدكتورة سحر لطفي رئيسه مركز ومدينه ههيا و محمد حجازى رئيس مركز ومدينة مشتول السوق.

و كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد ترأس لجنة لاختبار عدد من المتقدمين لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام والبالغ عددهم (3) لاختيار الأكفأ والأنسب منهم.

وأكد محافظ الشرقية أن معايير الاختيار تتضمن عرضاً للإنجازات التي حققها كل متقدم لشغل وظيفة القطاع الذي يعمل به، بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.