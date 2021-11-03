الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مهرجان مراكش الدولي للفيلم يعلن اختيار 24 مشروعًا ضمن ورش الأطلسي

جريدة الدستور

أعلن مهرجان مراكش الدولي للأفلام أنه تم اختيار 24 مشروعا لاستعراضها في النسخة الرابعة من ورش عمل الأطلسي، والتي ستنطلق عبر شبكة الإنترنت في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري.
وتعقد ورش عمل أطلس بدعم من مركز السينما المغربية وإحدى المنصات الرقمية، حيث تتمثل مهمة منصة الصناعة لمهرجان مراكش الدولي للفيلم في دعم جيل جديد من صناع السينما المغاربة، والعرب والأفارقة، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركات الدولية.
وفي هذه النسخة الرابعة من ورش عمل أطلس، تم اختيار 15 مشروعًا قيد التطوير و9 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من بين 250 طلبًا تم استلامها.
ويضم الاختيار مواهب جديدة من القارة الأفريقية والعالم العربي إلى جانب صانعي الأفلام الذين تركوا بصماتهم بالفعل على المسرح الدولي، ومن بينهم ليلى المراكشي، التي ظهرت لأول مرة في الإخراج، وأمين سيدي بومدين، الذي عرض فيلمه الأول "أبو ليلى" للمرة الأولى في حلقة نقد مهرجان كان.
وتتلقى المشاريع والأفلام الـ 24 التي تم اختيارها لهذه النسخة من ورش العمل دعمًا مخصصًا من حوالي 15 مستشارًا في كتابة السيناريو والإنتاج والتوزيع والتحرير والتأليف الموسيقي قبل تقديمها في سوق إنتاج مشترك افتراضي يضم 350 محترفًا دوليًا، وسيتم منح جوائز مالية يبلغ مجموعها 56 ألف يورو، وتتضمن ورش عمل أطلس أيضًا سلسلة من حلقات النقاش، مع المخرج نبيل عيوش حول أحدث أفلامه، ومع الممثلة هند صبري.

الرباط الاطلسي مراكش الدولي المغرب

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النخبة والناس

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