«فاو»: نعمل مع مصر من أجل الاستدامة واإنتاج غذاء أفضل

قال نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في مصر، إن المنظمة تعمل بالتعاون مع الحكومة المصرية من أجل تصميم سياسات ومشاريع أكثر مراعاة للبيئة والاستدامة، والترويج لإنتاج أفضل، بموازاة تحفيز المزيد من الاستثمارات في الأنماط الغذائية الصحية المستدامة. كما يتم أيضاً التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية للمساعدة في ذلك. فالجهود الهادفة إلى التخفيف من وطأة تغير المناخ والتدهور البيئي وضمان رفاهنا تتوقف على ذلك. كما يتعين علينا تفعيل حركة غذائية تدعو إلى إحداث تغيير طموح".

وأضاف حاج الأمين، خلال الاحتفال باليوم العالمي للغذاء: “هناك مجموعة من الإجراءات والخيارات التي يمكن أن نقوم بها جميعا من أجل تسهيل التحول إلى أنظمة غذائية وزراعية مستدامة من بينها اختيار أنماط غذائية صحية، اختيار الاستدامة؛‏ التقليل من هدر الأغذية؛ (ففي أحدث تقرير للفاو؛ تبلغ قيمة الخسائر الناتجة عن إهدار الغذاء سنويًا تريليون ومائة مليار تتوزَّع بواقع أربعمائة مليار دولار؛ تُهدر ما بين المزارع، وسوق الجملة، بينما يُهدر المستهلك وبائع التجزئة ما قيمته سبعمائة مليار دولار)، و‏ إعادة التدوير، مثل الطبيعة؛‏ دعم صغار منتجي الأغذية؛ وإضافة بعض الخضرة إلى المشهد؛‏ فلتكن ملابسكم مستدامة؛ (بمعنى أن: النظم الغذائية والزراعية لا تنتج الأغذية فحسب، وإنما أيضًا تنتج الألياف مثل القطن والصوف. توخوا الاستدامة في طريقة لباسكم، وساندوا الموضة والعلامات التجارية المسؤولة اجتماعيًا وقوموا بأبحاث عن العلامات التجارية قبل شرائها. هل يجري إنتاج الملابس بشكل مستدام؟ وهل تحترم الشركات حقوق العمال؟ وهل تُعيد الشركة شيئًا إلى المجتمع؟ يمكنكم أيضًا التبرع بالملابس القديمة للجمعيات الخيرية وشراء الملابس المستعملة لدعم أسلوب عدم الهدر. ‏وأخيراً تبادلوا المعارف والمعلومات".

وفي نهاية الاحتفال قام ‏وزير الزراعة والضيوف بتكريم بعض المسئولين الذين كان لهم دور في مجال الزراعة والغذاء.