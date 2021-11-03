مدير مستشفيات جامعة القناة يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث الإسماعيلية

قال الدكتور عادل حسن مدير عام مستشفيات جامعة قناة السويس، إن المستشفى استقبلت مصابين في حادث اعتداء شاب على رجل، ويطعنه بـ"ساطور" في أماكن متفرقة وعندما حاول المارة إيقافه، بدأ في التلويح بسلاح في يده لإرهابهم، ثم بدأ في الضرب على عنقه حتى فصل رأسه عن جسده، وحملها داخل كيس قمامة أسود اللون وتجول بها في الطريق العام، كما اعتدى على عدد من المواطنين آخرين في الشارع بشكل عشوائي.

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وأوضح عادل حسن، أن المستشفى استقبلت مصابين وفور وصولهم للطوارئ أجريت كافة الإجراءات اللازمة من الإسعافات الأولية، ودخولهم لغرف العمليات، مشيرًا إلى أن أحدهم مصاب بجرح قطعي خلف الرقبة، وقطع في أوتار العظام، وفور وصوله تم عرضه على أطباء الأوعية الدموية والعظام والطوارئ، ودخل عمليات وأجرى إصلاح للقطع المتواجد في الوتر وتركيب أسلاك، وحالته العامة مستقرة وتخطينا حاليًا مرحلة الخطر، وسيغادر المستشفى عقب تماثله الكامل للشفاء والانتهاء من تحقيقات النيابة.

والمصاب الآخر كان يعاني من طعن نافذ في القلب والصدر، مما تسبب في استلواح هوائي، وحالته حاليًا مستقرة، وتم تركيب أنبوب بسبب الاستلواح الهوائي، ومتواجد حاليًا في عناية القلب والصدر، وتخطى مرحلة الخطورة.

وأكد الدكتور عادل حسن، أن المصابين حالتهم العامة مستقرة، وسيغادروا المستشفى خلال يومين، مضيفًا أن فريق من النيابة زار المصابين للاستماع لاقوالهم في الواقعة، خاصة أنهم شهود عيان.

وشيّع مساء الثلاثاء أقارب وجيران المجني عليه "أحمد" الذي تم قتله وقطع رأسه، على يد أحد الأشخاص بميدان عام شارع البحري بالإسماعيلية وسط ذهول المواطنين.

وأمرت النيابة بالإسماعيلية، الثلاثاء، بحبس المتهم عبدالرحمن وشهرته "دبور" 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد ذبحه مواطنا بشارع البحري دائرة قسم ثان الإسماعيلية، والتمثيل بجثمانه وترويع المواطنين.

وكانت النيابة اصطحبت المتهم بذبح عامل بـ"ساطور" إلى مسرح الجريمة في شارع طنطا البحري بمحافظة الإسماعيلية لتمثيلها وسط حراسة أمنية مشددة.