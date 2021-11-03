«عربية النواب»: المجتمع الدولي مطالب بتنفيذ رؤية السيسي في مواجهة تغير المناخ

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع رؤية واضحة ومحددة فى كلمته التاريخية أمام قمة المناخ بالأمم المتحدة لمواجهة الاثار والتداعيات السلبية والخطيرة لظاهرة تغير المناخ على العالم كله بصفة عامة وعلى الدول النامية والدول الإفريقية بصفة خاصة.

وقال "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم، إن المجتمع الدولي بجميع منظماته ودوله خاصة الصناعية الكبرى والمتقدمة أصبح مطالبًا بالإسراع فى تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ ، مؤكدًا أن الرئيس السيسى كان واضحًا للغاية عندما أكد فى كلمته على أن قضية المناخ باتت تؤثر علينا جميعًا، وأن التقرير الأخير للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ أن تعزيز عمل المناخ لهدف 1.5 درجة مئوية صار أمرًا حتميًا لا يتحمل التأخير.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بتأكيد الرئيس السيسى بأن مصر بادرت بتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتى تغير المناخ والتكيف منه في القلب منه ويهدف إلى الوصول بالمشروعات الخضراء إلى 50% بحلول 2025 و100% بحلول 2030، وعلى سبيل المثال تمثل مصادر الطاقة المتجددة 20 % من مزيج الطاقة المصرية ونعمل على وصولها 42% بحلول عام 2035 معتبراً ذلك الأمر بمثابة دليل قاطع على الاهتمام الكبير من مصر بهذا الملف.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة تحية قلبية للرئيس عبدالفتاح لاهتمامه بالتعبير عن مطالب وطموحات الدول النامية والإفريقية خلال هذه القمة، مؤكدًا أن هذا الاهتمام من الرئيس السيسى لقى اهتمامًا كبيرًا وواسع النطاق من مختلف شعوب الدول الإفريقية والنامية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد توجه إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ"، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.

جدير بالذكر أن قمة المناخ، والمعروفة أيضًا بالمؤتمر السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي، انطلقت الأحد في مدينة جلاسكو الإسكتلندية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ووفود 200 دولة، لبحث سبل تقليل من الانبعاثات بحلول عام 2030 والمساعدة في تحسين الحياة في كوكب الأرض في ظل ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب انبعاثات الوقود الأحفوري التي يسببها الإنسان، حيث يحذر العلماء من إجراء عاجل لتفادي كارثة مناخية.