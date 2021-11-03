الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 197 طن مخلفات في حملات بقرى ديروط والغنايم والبداري بأسيوط

أعمال النطافة ورفع
أعمال النطافة ورفع المخلفات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات النظافة وإزالة القمامة ورفع الأتربة وتمهيد الشوارع والطرق غير المرصوفة مستمرة بكافة قرى ومراكز المحافظة وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم، لافتاً إلى أن تلك الحملات يتم شنها على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية أو المسائية لرفع وإزالة القمامة والمخلفات من أماكن تجمعها، وشفط الأتربة من الطرق عن طريق المعدات المخصصة لذلك مشدداً على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بتنفيذ تلك الحملات بشكل مستمر دون تهاون أو تقاعس خاصة مع اهتمام الدولة والحكومة بهذا الملف الهام.

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وأوضح محافظ أسيوط، إنه تم شن حملات نظافة وتمهيد للشوارع بمراكز ديروط والغنايم والبداري والقرى التابعة لهم حيث تم رفع 67 مقطورة و 38 قلاب وهو ما يوازي حوالي 197 طن مخلفات وقمامة من أماكن تجمعها وإزالة الأتربة بمعدات الحملات الميكانيكية وعمال النظافة، حفاظاً على النظافة العامة وصحة وسلامة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري فضلاً عن تسوية الشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة والمرور والانتقال داخلياً وبين القرى وبعضها، وذلك برئاسة محمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء القرى ومسؤولي النظافة والمخلفات كل في نطاق عملها بإستخدام معدات النظافة والحملة الميكانيكية وذلك لتنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقاً لرؤية مصر 2030.

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كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

أعمال النطافة ورفع المخلفات
أعمال النطافة ورفع المخلفات
أعمال النطافة ورفع المخلفات
أعمال النطافة ورفع المخلفات
أعمال النطافة ورفع المخلفات
أعمال النطافة ورفع المخلفات
أعمال النطافة ورفع المخلفات
أعمال النطافة ورفع المخلفات
أعمال النطافة ورفع المخلفات
أعمال النطافة ورفع المخلفات
الحكومة اسيوط محافظة الصباحية محافظ أسيوط مخلفات شكاوى المواطنين اللواء عصام سعد منظومة الشكاوى عمال النظافة لقاح فيروس كورونا رؤساء المراكز منع التجمعات

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النخبة والناس

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