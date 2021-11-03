إجراء جراحة كبرى لتوصيل بالشريان الأورطي بمستشفى بنى سويف التخصصي

أعلن الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم الأحد، نجاح قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى برئاسة الدكتور محمود معوض فى إجراء عملية كبرى توصيل الشريان الفخذي الأيمن والأيسر بالشريان الأورطي.

وأكد جودة أن المريض حضر إلى المستشفى حيث يقيم بقرية بني بخيت بمحافظة بني سويف ويبلغ من العمر 60 عاماً حيث يعاني من آلام مبرحة مع غرغرينا بأصابع القدم اليسرى وتم توقيع الكشف الطبي على المريض بواسطة أطباء جراحة الأوعية بالمستشفى وتبين أنه يعاني من قصور بالدورة الدموية للطرفين السفلين وعدم وجود نبض بكلا من الشريان الفخذي الأيمن والأيسر، وتم استكمال الأشعات والفحوصات اللازمة لاستكمال التشخيص النهائي طبقا للبروتوكولات المعمول بها في مثل هذه الحالات وتبين وجود انسداد كلي بالشريان الفخذي الأيسر.

وأشار الدكتور محمود معوض استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى ورئيس الفريق الطبي القائم على الجراحة إلى أن العملية تعد من العمليات المتقدمة في جراحات الأوعية والتي تجرى لأول مرة بمستشفيات محافظة بني سويف حيث تم اجراء الجراحة لمدة تقترب من خمسة ساعات حيث تم عمل إمداد وتصليح للدورة الدموية للطرفين السفلين مع عمل توصيل شريان صناعي بين الشريان الأورطي للفخذ الأيمن والأيسر بعد عملية تصليح لتلك الشرايين مع عمل أشعة دوبلر للمريض داخل العملية للتأكد من وصول الدم للطرف السفلي ووجود نبض في شرايين بالساق الأيمن والأيسر، وتم نقل المريض بحالة جيدة إلى وحدة العناية المركزة بحالة جيدة بالمستشفى تحت إشراف الدكتور تامر عبدالعظيم استشاري ومدير وحدات الرعاية المركزة بالمستشفى لاستكمال العلاج ولحين تحسن الحالة العامة للمريض وذلك طبقًا للبروتوكولات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

ويتكون الفريق الطبي المساعد من الدكتوراحمد خفاجى استشاري الجراحة بالمستشفى والدكتور محمد حسني اخصائي جراحة الأوعية بالمستشفى والدكتور هيثم الشريف والدكتور حسن جمال أطباء الجراحة بالمستشفى، وأطباء التخدير الدكتور منال تغيان استشاري ورئيس قسم التخدير بالمستشفى والدكتوره عزه حسين اخصائي التخدير بالمستشفى وطاقم التمريض بالعمليات تحت رئاسة مروة معوض مشرفة العمليات.

وقدم الفريق الطبي القائم على الجراحة الشكر لإدارة المستشفى للدعم المستمر للقسم وللفرق الطبية بالمستشفى لإجراء هذه النقلة النوعية في مستوى الجراحات التخصصية بالمستشفى والتي توفر على المريض مشقة الانتقال خارج المحافظة وكذلك تكاليف الجراحة التي تتجاوز مائتان الف جنيه حيث تم إجراء الجراحة على نفقة التأمين الصحي دون تحمل المريض أي تكلفه مالية.