الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صرف 38.7 مليون رغيف من خلال 305 مخابز في الأقصر

جريدة الدستور

أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، مواصلة رجال المديرية حملاتهم التموينية والتى نجحت فى ضبط نصف طن دقيق مدعم بمنطقة حاجر المريس قبل بيعها بالسوق السوداء، في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف مختار، فى بيان صحفى، أنه بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة، تم ضبط نصف طن دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله خارجها بأحد المخاز، وتم تحرير محضر بالواقعة ضد المدعو "ا.م.ط" لعرضه على النيابة العامة المختصة.

وكانت قد تابعت مديرية تموين الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، ما تم صرفه من دقيق مدعم وخبز للمواطنين خلال النصف الأول من شهر أكتوبرالماضي، في إطار تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وأسفرت مجهودات المديرية، فى المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق، عن صرف كمية قدرها 38.7 مليون رغيف بمعدل يومي 2,7 مليون رغيف / يوم من خلال 305 مخبز بخلاف صرف كمية قدرها 2277 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 574 مستودع دقيق على مستوى المحافظة.

كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 974 الف جنيها خلال الشهر لعدد 41944 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن شهر سبتمبر 2021، وفى الشئون التموينية تم من خلال 479 تاجر تمويني وعدد 172 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة تم صرف السلع التموينية مقررات شهر أكتوبر 2021 بمبلغ 39.9 مليون جنيه بنسبة 70% بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد، ولم ترد اي شكاوي من المواطنين في هذا الشأن.

وزارة التموين التجارة الداخلية وزير التموين وكيل الوزارة وزارة التموين والتجارة الداخلية النيابة العامة محافظة الأقصر السوق السوداء البطاقات التموينية بطاقات التموين حصة الخبز محافظ الاقصر وزير التموين والتجارة الداخلية وكيل وزارة التموين علي المصيلحي سلع غذائية المصيلحي المخالفات التموينية الرقابة على الأسواق تموين الاقصر تحرير محضر فارق نقاط الخبز وزارة التموين والتجارة ضبط المخالفات التموين والتجارة الداخلية المحلات التجارية دقيق بلدى مدعم تشديد الرقابة مجهودات التموين والتجارة نيابة العامة النيابة العام الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المستشار مصطفى ألهم لدكتور علي المصيلحي بمحافظة الاقصر وزير التموين والتجارة علي مستوي المحافظة مصطفي ألهم محافظ الاقصر والمحلات الدكتور علي المصيلحي مستوى المحافظة شهر سبتمبر 2021 وضبط المخالفات سبتمبر 2021 محافظة الاقص ومستودعات محضر بالواقعة البلدية بيان صحفي مخصص

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النخبة والناس

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