استقرار الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية

حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه، في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، في معظم البنوك العاملة في مصر.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر- استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء ، و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه، و 15.76 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار، 15.64 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبيه الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" 3 - 4 قروش شراء وبيعا، ففي بنكي مصر والأهلي سجلت 18.10 جنيه للشراء ، و18.23 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر اليورو تراجعا، ليصبح 18.12 جنيه للشراء ، و18.26 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 18.14 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

وشهد سعر الجنيه الاسترليني تراجعا ملحوظا، ففي بنكي مصر والأهلي، سجل الاسترليني تراجعا 5 - 8 قروش شراء وبيعا، ليصبح 21.28 جنيه للشراء، و21.45 جنيه للبيع.

وتراجع الاسترليني في البنك التجاري الدولي 5 - 7 قروش ليسجل 21.35 جنيه للشراء، و21.48 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الاسترليني، 21.35 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره، ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.