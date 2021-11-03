الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 1770 شاباً بالغربية خلال سبتمبر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1770 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 46 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5907  شاباً، كما تم توفير 245  فرصة عمل، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقال الوزير، إن المديرية قامت باستخراج 2006  ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 22 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 39 بمنشآت القطاع الخاص، وإصدار 3 تراخيص عمل لأجانب.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، قامت بتعيين 1606 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 26 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 4353 شاباً، كما تم توفير 325 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، باستخراج 1038 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج  49 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 46 بمنشآت القطاع الخاص.

محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية القطاع الخاص ذوي الهمم والعزيمة كعب العمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

حقيقة القبض على سيدة تخطف الأطفال من أمام مدرسة بالإسكندرية

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3-11-2021

«حالة طوارئ».. أسباب دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الطعام

أمريكا تستعد لتصنيف ما يحدث في «تيجراي» بـ«الإبادة الجماعية»

مكرم: تعاون مع الكنيسة و«حياة كريمة» لتحسين جودة حياة المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

أسفر عن خسائر.. عدوان جوي إسرائيلي على ريف دمشق

«الليكود» يحشد آلاف الإسرائيليين ضد حكومة بينيت

وزير الدفاع الإسرائيلى يبحث مع نظيره الأمريكى مواجهة الطموح النووى لإيران