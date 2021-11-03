الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السلع التموينية» تبت في مناقصة دولية لشراء زيت نباتي اليوم

زيت الطعام
زيت الطعام

تبت الهئية العامة للسلع التموينية (GASC)، اليوم، بالبت في مناقصة دولية رقم (10) لعام 2021-22، لشراء زيت نباتي، سعياً للحصول على شحنات للوصول خلال الفترة 20 ديسمبر 2021 إلى 10 يناير 2022، حسبما أفادت مصادر في السوق.

ودعت الهيئة إلى تقديم عروض لا تقل عن 30 ألف طن متري من زيت الصويا، و10 آلاف طن متري من زيت عباد الشمس.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن جلسة البت يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر، مشيرة إلى أن المورد يقدم أسعاره على أساس (السداد عند التنفيذ)، وكذلك (على أساس 180 يوما بتسهيلات موردين)، ويتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.

وأكد الدكتور أحمد عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، عن قرب انتهاء وزارة التموين والتجارة الداخلية من الدراسات الخاصة بإعادة هيكلة شركات الزيوت الحكومية بحيث يتم إنشاء كيانات جديدة مع تطوير الكيانات الموجودة بالفعل بهدف إقامة أكبر مصنع للزيوت في الشرق الأوسط.

وقال عبدالوهاب، إن الدراسة تضم شركات الزيوت الحكومية وهي الإسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، أبو الهول للزيوت والمنظفات، والنيل للزيوت والمنظفات، وشركة الزيوت المستخلصة.

كان قد أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات سابقة، إنه سيتم تطوير قطاع الزيوت بتكلفة مبدئية تصل إلى 5.5 مليار جنيه في الخمسة مصانع في برج العرب وسوهاج وكفر الزيات وطنطا وجار وضع الخطة التنفيذية للتطوير.

وأوضح عبدالوهاب أنه بالنسبة لمصنع الزيوت في كفر الزيات كان معدل الإنتاج اليومي 400 طن يوميا حتى عام 2020 وإرتفع بداية العام الجاري 2021 إلى 500 طن يوميا زيوت بعدد 250 ألف زجاجة في اليوم، منقسمة إلى 50% لزجاجة 800 مللي، و50% لزجاجة 1 لتر.

وأشار إلى أن تكلفة تحويل مصنع الشركة في كفر الزيات من العمل بالسولار والمازوت إلى غاز طبيعي بلغ 30 مليون جنيه، وذلك من خلال أرباح الشركة.

وقال عبدالوهاب إن إنتاج الشركة سنويًا من الزيوت والأعلاف والصابون والمنظفات يصل إلى 195 ألف طن بحجم إيرادات 2.8 مليار جنيه بصافي أرباح 45 في العام المالي 2020-2021.

وأضاف عبدالوهاب أن الزيوت تمثل 85% من إنتاج الشركة بكمية تصل إلى 180 الف طن سنوياً، والـ15% الأخرى موزعة كالتالي، الأعلاف من 35 ألف إلي 40 ألف طن، المنظفات من 10 إلى 12 ألف طن، والصابون في حدود 3 آلاف طن سنوياً.

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وائل لطفي

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