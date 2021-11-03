الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار سعر الفاكهة في أسعار سوق العبور للجملة اليوم الاربعاء

الفاكهة
الفاكهة

سجلت أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها حالة من الثبات بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 وذلك وفقًا للمزاد العلني الذي يجري يوميًا لتحديد القيم الشرائية لها.

واستقرت أسعار البرتقال البلدي ما بين 2 : 3.5 جنيه، في حين تراوح سعر الليمون البلدي ما بين 5 : 8 جنيهات للكيلو، أما سعر كيلو العنب الرومي الأحمر فقد ظل ما بين 6 : 9 جنيهات، كما ثبت أيضًا سعر التفاح الامريكي ليتراوح مابين 17 : 23 جنيهًا للكيلو.

وجاءت أسعار الفاكهة بسوق العبور "الجملة" على النحو التالي:

سعر الفاكهة بسوق العبور


استقر سعر البرتقال بلدي ليتراوح مابين 2 : 3.5 جنيه للكيلو (قفص).

وبدء تدوال  البرتقال السكري ليترواح مابين 2.5الي4جنية للكيلو (قفص).

وتراوح سعر البرتقال أبو سرة ما بين 4 : 7 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر اليوسفي مابين 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

وسجل سعر كيلو الجريب فروت ما بين 4 : 6 جنيهات (قفص).

كما استقر سعر الليمون بلدي ليتراوح مابين 5 : 8 جنيهات للكيلو (شوال - قفص).

وتراوح سعر كيلو العنب الرومي الأحمر ما بين 6 : 9 جنيهات (تكنا بلاستيك - قفص - كرتونة).

كما تراوح سعر العنب الكرمسن ما بين 17 : 21 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وثبت سعر التفاح الأمريكي ليتراوح ما بين 17 : 23 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وتراوح سعر البلح الزغلول ما بين 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص - كرتونة).

كما سجل سعر البلح الرملي تراوحًا ما بين 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص - كرتونة).

واستقر سعر البلح السيوي عند 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة).

وسجل سعر بلح سلمى استقرارًا ليتراوح ما بين 10 : 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة).

وتراوح سعر كيلو البلح البرحي ما بين 15 : 25 جنيهًا (قفص - كرتونة).

كما سجلت أسعار المانجو الزبدية ما بين 17 : 21 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة).

واستقر سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 12 : 18 جنيهًا (قفص - كرتونة).

وسجل سعر كيلو مانجو فص استقرارًا ما بين 20 : 40 جنيهاً (كرتونة).

وتراوح سعر مانجو دبشة ما بين 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو (قفص).

وسجل سعر المانجو البيض العجل استقرارًا ليتراوح بين 12 : 18 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وسجل سعر المانجو السنارة ليتراوح مابين 12 : 18 جنيهًا للكيلو (قفص).

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رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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