الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قفزوا من الرابع.. إنقاذ 4 أشخاص في حريق عقار بالمرج

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من إنقاذ 4 أشخاص عقب نشوب حريق في منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة المرج محافظة القاهرة، وتبين أن الحماية المدنية وضعت مراتب إسفنجية لإنقاذ المواطنين من الحريق وقفزوا فوقها.

تلقى مأمور قسم شرطة المرج، بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة المرج، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة ونجحت القوات في السيطرة على النيران وإخمادها.

فيما انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المرج، لمحل البلاغ لإجراء التحريات والوقوف على ملابسات الواقعة.

الحماية المدنية حريق سيارات الإطفاء إطفاء قوة أمنية وزير الداخلية حوادث الحريق قسم شرطة المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3-11-2021

«حالة طوارئ».. أسباب دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الطعام

مكرم: تعاون مع الكنيسة و«حياة كريمة» لتحسين جودة حياة المواطنين

القبض على ترزي حرق زوجته وأهلها بـ«ميّة نار» في كفر الشيخ

أمريكا تستعد لتصنيف ما يحدث في «تيجراي» بـ«الإبادة الجماعية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

أسفر عن خسائر.. عدوان جوي إسرائيلي على ريف دمشق

«الليكود» يحشد آلاف الإسرائيليين ضد حكومة بينيت

وزير الدفاع الإسرائيلى يبحث مع نظيره الأمريكى مواجهة الطموح النووى لإيران