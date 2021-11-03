قفزوا من الرابع.. إنقاذ 4 أشخاص في حريق عقار بالمرج

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من إنقاذ 4 أشخاص عقب نشوب حريق في منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة المرج محافظة القاهرة، وتبين أن الحماية المدنية وضعت مراتب إسفنجية لإنقاذ المواطنين من الحريق وقفزوا فوقها.

تلقى مأمور قسم شرطة المرج، بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة المرج، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة ونجحت القوات في السيطرة على النيران وإخمادها.

فيما انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المرج، لمحل البلاغ لإجراء التحريات والوقوف على ملابسات الواقعة.